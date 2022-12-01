Продажі авто в Україні продовжують знижуватися: які марки та моделі користуються попитом

Попит на нові автомобілі в Україні залишиться низьким. Проте, деяким брендам-лідерам вдалося покращити свої показники.

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За листопад українці придбали 3 090 нових автомобілів. Це на 2% менше, ніж у жовтні й у 2,8 рази менше, ніж в листопаді минулого року. Таку статистику наводить асоціація "Укравтопром".

Лідер на ринку не змінюється вже давно — перше місце зберігає Toyota, яка в листопаді продала 702 нових авто. Порівняно із жовтнем у японської марки зазначене невелике зростання на 6%.

[ + – ] Найпопулярнішою моделлю знову став Renault Duster Фото: Renault

Друге місце повернули собі після падіння Renault: французький бренд наростив продаж відразу на 43% — до 387 машин. На третю позицію опустилася Skoda (272 авто, -17% до жовтня). Замикають ТОП 5 Hyundai (208 шт., -1%) та Mercedes-Benz (204, -11%).

Найпопулярніший автомобіль в Україні за листопад 2022 року — кросовер Renault Duster. Модель знайшла 363 покупці, випередила Toyota RAV4 та допомогла марці покращити позиції.

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Загалом із початку року в Україні продано 34 тис. нових легкових автомобілів. Це у 2,7 разів менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Раніше Фокус повідомляв, що імпорт автомобілів в Україну серйозно знизився у третьому кварталі цього року.

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