Блэкауты снизили продажи электромобилей в Украине: какие модели пользуются спросом

Большинство электромобилей в Украине по-прежнему покупаются подержанными. Наибольшим спросом пользуются модели Nissan, Volkswagen и Tesla.

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Продажи электромобилей в Украине продемонстрировали падение. За ноябрь украинцы приобрели 1447 электрокаров, что на 10% меньше, чем в октябре. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

Снижение продаж по сравнению с предыдущим месяцем, скорее всего, объясняется отключениями электроэнергии. Впрочем, электрокары в Украине все равно пользуются высоким спросом — их купили на 60% больше, чем в ноябре 2021 года.

[ + – ] Nissan Leaf сохраняет лидерство на рынке Фото: Nissan

Подавляющее большинство электромобилей — легковые авто (1383 шт.). Из них 278 новых и 1105 — с пробегом. Из 64 коммерческих электрокаров 63 куплены подержанными.

Лидер на рынке не меняется – это по-прежнему Nissan Leaf. В октябре приобретено 248 этих хэтчбеков, а с начала года — свыше 2000. На втором месте закрепился электрокроссовер Volkswagen ID.4 — 207 проданных авто в ноябре (и более 1000 — в 2022 году).

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Самые популярные электромобили в Украине за ноябрь 2022 года:

Nissan Leaf — 248 проданных авто Volkswagen ID.4 — 207 Tesla Model 3 — 129 Volkswagen e-Golf — 84 Tesla Model Y — 75

В коммерческом сегменте лидирует Renault Kangoo Z.E. (30 шт.). Всего с начала года в Украине продано 11 759 электрокаров — на 54,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине после падения стабилизировался рынок б/у авто.