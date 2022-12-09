Блекаути знизили продажі електромобілів в Україні: які моделі мають попит
Більшість електромобілів в Україні, як і раніше, купують уживаними. Найбільший попит мають моделі Nissan, Volkswagen і Tesla.
Продаж електромобілів в Україні продемонстрував падіння. За листопад українці придбали 1447 електрокарів, що на 10% менше, ніж у жовтні. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
Зниження продажів у порівнянні з попереднім місяцем, найімовірніше, пояснюється відключення електроенергії. Втім, електрокари в Україні все одно мають високий попит — їх купили на 60% більше, ніж у листопаді 2021 року.
Переважна більшість електромобілів — легкові авто (1383 шт.). З них 278 нових та 1105 — з пробігом. З 64 комерційних електрокарів 63 куплені старими.
Лідер на ринку не змінюється — це, як і раніше, Nissan Leaf. У жовтні придбано 248 цих хетчбеків, а з початку року — понад 2000. На другому місці закріпився електрокросовер Volkswagen ID.4 — 207 проданих авто у листопаді (і понад 1000 — у 2022 році).Важливо
Найпопулярніші електромобілі в Україні за листопад 2022 року:
- Nissan Leaf — 248 проданих авто
- Volkswagen ID.4 — 207
- Tesla Model 3 — 129
- Volkswagen e-Golf — 84
- Tesla Model Y — 75
У комерційному сегменті лідирує Renault Kangoo ZE (30 шт.). Усього з початку року в Україні продано 11 759 електрокарів — на 54,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Раніше Фокус повідомляв, що в Україні після падіння стабілізувався ринок вживаного авто.