Блекаути знизили продажі електромобілів в Україні: які моделі мають попит

Більшість електромобілів в Україні, як і раніше, купують уживаними. Найбільший попит мають моделі Nissan, Volkswagen і Tesla.

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Продаж електромобілів в Україні продемонстрував падіння. За листопад українці придбали 1447 електрокарів, що на 10% менше, ніж у жовтні. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Зниження продажів у порівнянні з попереднім місяцем, найімовірніше, пояснюється відключення електроенергії. Втім, електрокари в Україні все одно мають високий попит — їх купили на 60% більше, ніж у листопаді 2021 року.

[ + – ] Nissan Leaf зберігає лідерство на ринку Фото: Nissan

Переважна більшість електромобілів — легкові авто (1383 шт.). З них 278 нових та 1105 — з пробігом. З 64 комерційних електрокарів 63 куплені старими.

Лідер на ринку не змінюється — це, як і раніше, Nissan Leaf. У жовтні придбано 248 цих хетчбеків, а з початку року — понад 2000. На другому місці закріпився електрокросовер Volkswagen ID.4 — 207 проданих авто у листопаді (і понад 1000 — у 2022 році).

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Найпопулярніші електромобілі в Україні за листопад 2022 року:

Nissan Leaf — 248 проданих авто Volkswagen ID.4 — 207 Tesla Model 3 — 129 Volkswagen e-Golf — 84 Tesla Model Y — 75

У комерційному сегменті лідирує Renault Kangoo ZE (30 шт.). Усього з початку року в Україні продано 11 759 електрокарів — на 54,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні після падіння стабілізувався ринок вживаного авто.