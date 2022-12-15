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Авто

В Иране построили новый кроссовер на базе бюджетной модели 80-х годов (фото)

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Дизайн передней части выполнен в духе Suzuki SX4

Кроссовер Saipa Atlas построен на платформе старой Kia Pride 1986 года. Компактный автомобиль позаимствовал детали дизайна у Suzuki, Renault и Nissan.

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Иранская компания Saipa презентовала компактный кроссовер Atlas. Он поступит в производство с весны и заменит модель Quick. Об этом сообщает сайт Khodro bank.

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Кроссовер построен на платформе Kia Pride 1986 года

Новый Saipa Atlas – компактный городской кроссовер длиной около 4 метров. Хотя авто позиционируют как новое, в его основе лежит архаичная платформа Kia Pride 1986 года.

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Фонари позаимствованы у Renault Captur

В дизайне сочетаются детали от разных моделей авто. "Зубастая" решетка радиатора знакома по Suzuki SX4 предыдущего поколения, в профиль авто напоминает старый Nissan Micra, а фонари явно подсмотрены у нового Renault Captur.

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Салон Saipa Atlas 2023 отделан красно-черным пластиком, а более дорогие версии получили 7-дюймовый тачскрин. Кроме того, топовая комплектация включает люк, ESP, камеры кругового обзора, датчики света и дождя, круиз-контроль. Среди опций есть электропривод сидений.

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Кроссовер довольно богато оснащен

Иранский кроссовер оснащен 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 88 л. с. На выбор предложат 5-ступенчатую механическую КПП и вариатор. Привод у Saipa Atlas – исключительно передний.

Ранее Фокус сообщал, что Geely презентовали свой самый большой кроссовер. Семиместная модель будет стоить от $18 300.