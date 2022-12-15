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Авто

В Ірані збудували новий кросовер на базі бюджетної моделі 80-х років (фото)

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Дизайн передньої частини виконаний у дусі Suzuki SX4

Кросовер Saipa Atlas побудований на платформі старої Kia Pride 1986 року. Компактний автомобіль запозичив деталі дизайну в Suzuki, Renault та Nissan.

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Іранська компанія Saipa презентувала компактний кросовер Atlas. Він надійде у виробництво з весни та замінить модель Quick. Про це повідомляє сайт Khodro bank.

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Кросовер побудований на платформі Kia Pride 1986 року

Новий Saipa Atlas — компактний міський кросовер завдовжки близько 4 метрів. Хоча автомобіль позиціонують як новий, у його основі лежить архаїчна платформа Kia Pride 1986 року.

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Ліхтарі запозичені в Renault Captur

У дизайні поєднуються деталі різних моделей авто. "Зубаста" решітка радіатора знайома за Suzuki SX4 попереднього покоління, у профіль авто нагадує старий Nissan Micra, а ліхтарі явно підглянуті в нового Renault Captur.

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Салон Saipa Atlas 2023 оздоблений червоно-чорним пластиком, а дорожчі версії отримали 7-дюймовий тачскрин. Крім того, топова комплектація включає люк, ESP, камери кругового огляду, датчики світла та дощу, круїз-контроль. Серед опцій є електропривід сидінь.

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Кросовер досить багато оснащений

Іранський кросовер оснащений 1,5-літровим бензиновим двигуном потужністю 88 к.с. На вибір запропонують 5-ступінчасту механічну КПП і варіатор. Привід Saipa Atlas — виключно передній.

Раніше Фокус повідомляв, що Geely презентували свій найбільший кросовер. Семимісцева модель коштуватиме від $18 300.