Новейший кроссовер Mazda CX-60 получил яркий тюнинг (фото)

Mazda CX-60 занижена, а также получила аэродинамический обвес и задний спойлер. Кроссоверу доработали ходовую, что улучшило его управляемость.

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Кроссовер Mazda CX-60 совсем недавно поступил в производство, а уже появилась тюнингованная его версия. Новую модель доработали в ателье AutoExe. Об этом сообщает сайт Carscoops.

[ + – ] На крыше Mazda CX-60 появился спойлер

Новая Mazda CX-60 KH-07 (именно так назвали модель) занижена на 25 мм и получила яркий аэродинамический обвес. Кроме того, обращают на себя внимание спойлер на крыше и вентиляционные отверстия в задних крыльях. Из заднего бампера выглядывают четыре выхлопных трубы.

[ + – ] Жесткость кузова увеличили с помощью распорок

Одними внешними изменениями тюнинг Mazda CX-60 не ограничился. Кроссовер получил спортивную подвеску с новыми пружинами и увеличенными тормозами. А распорки под капотом и у задней оси призваны повысить жесткость кузова.

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Кроссовер Mazda CX-60 KH-07 покажут публике на автошоу в Токио, но тюнинг-пакет уже можно заказать. Его полная стоимость составляет 2655 долларов, также можно купить его элементы по отдельности.

[ + – ] Кроссовер покажут на автошоу в Токио

А вот двигатели Mazda CX-60 2022 остались стандартными. Напомним, кроссовер предлагают с 3,3-литровым бензиновым турбомотором на 280 л. с., 251-сильным турбодизелем такого же объема и гибридной установкой мощностью 328 л. с.

Эти же моторы должна получить и новая Mazda CX-90. Флагманскую модель представят в январе, но первые ее фото уже появились.

Также Фокус писал, что в производство вернули знаменитую спортивную Mazda 80-х.