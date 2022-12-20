Новий кросовер Mazda CX-60 отримав яскравий тюнінг (фото)

Mazda CX-60 занижена, а також отримала аеродинамічний обвіс і задній спойлер. Кросоверу доопрацювали ходову, що покращило його керованість.

Related video

Кросовер Mazda CX-60 зовсім недавно надійшов у виробництво, а вже з'явилася його тюнінгована версія. Нову модель доопрацювали в ательє AutoExe. Про це повідомляє сайт Carscoops.

[ + – ] На даху Mazda CX-60 з'явився спойлер

Нова Mazda CX-60 KH-07 (саме так назвали модель) занижена на 25 мм і отримала яскравий аеродинамічний обвіс. Крім того, привертають увагу спойлер на даху та вентиляційні отвори в задніх крилах. Із заднього бампера виглядають чотири вихлопні труби.

[ + – ] Жорсткість кузова збільшили за допомогою розпірок

Одними зовнішніми змінами тюнінг Mazda CX-60 не обмежився. Кросовер отримав спортивну підвіску з новими пружинами та збільшеними гальмами. А розпірки під капотом і в задній осі покликані підвищити жорсткість кузова.

Важливо

Нестандартний тюнінг: старі позашляховики Toyota перетворюють на сучасні Lexus (відео)

Кросовер Mazda CX-60 KH-07 покажуть публіці на автошоу в Токіо, але тюнінг-пакет можна замовити. Його повна вартість складає 2655 доларів, також можна придбати його елементи окремо.

[ + – ] Кросовер покажуть на автошоу в Токіо

А ось двигуни Mazda CX-60 2022 залишилися стандартними. Нагадаємо, кросовер пропонують із 3,3-літровим бензиновим турбомотором на 280 к.с., 251-сильним турбодизелем такого ж об'єму та гібридною установкою потужністю 328 к.с.

Ці ж мотори має отримати й нова Mazda CX-90. Флагманську модель представлять у січні, але перші її фото вже з'явилися.

Також Фокус писав, що у виробництво повернули знамениту спортивну Mazda 80-х.