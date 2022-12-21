В Италии показали скоростной суперкар, работающий на топливе из пластиковых бутылок (фото)
Нестандартный двигатель Bertone GB110 развивает 1100 л. с. С ним суперкар разгоняется до сотни за 2,79 с и развивает 380 км/ч.
Компания Bertone возвращается на рынок после банкротства. Знаменитое итальянское ателье презентовало инновационный суперкар GB110. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте Bertone.
Новый Bertone GB110 – двухместное купе с обтекаемым клиновидным дизайном. Создатели авто вдохновлялись знаменитыми моделями 70-х и 80-х, созданными в Bertone. Образцами для подражания послужили Alfa Romeo Carabo, Lancia Stratos Zero и Lamborghini Countach.
Двери суперкара поднимаются вверх, как в том же Countach. Салон авто рассекречен лишь частично, но можно разглядеть виртуальную панель приборов.
Впрочем, основной изюминкой авто все же является его двигатель. Он способен работать на синтетическом топливе, которое получают из переработанных пластиковых бутылок, пакетов и других отходов.Важно
Мотор развивает 1100 л. с. при 8400 об/мин и работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной КПП. Полноприводной суперкар Bertone GB110 разгоняется до 100 км/ч за 2,79 с, до 200 км/ч – за 6,79 с, а до 300 км/ч – за 14 с. Максимальная скорость составляет 380 км/ч.
Всего планируют выпустить только 33 Bertone GB110. Стоимость авто не разглашается, но наверняка она превысит миллион евро.
Ранее Фокус сообщал, что в Великобритании презентовали экстремальный суперкар, работающий на биотопливе.