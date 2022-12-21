В Италии показали скоростной суперкар, работающий на топливе из пластиковых бутылок (фото)

Нестандартный двигатель Bertone GB110 развивает 1100 л. с. С ним суперкар разгоняется до сотни за 2,79 с и развивает 380 км/ч.

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Компания Bertone возвращается на рынок после банкротства. Знаменитое итальянское ателье презентовало инновационный суперкар GB110. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте Bertone.

[ + – ] Суперкар оснащен 1100-сильным мотором, работающем на синтетическом топливе

Новый Bertone GB110 – двухместное купе с обтекаемым клиновидным дизайном. Создатели авто вдохновлялись знаменитыми моделями 70-х и 80-х, созданными в Bertone. Образцами для подражания послужили Alfa Romeo Carabo, Lancia Stratos Zero и Lamborghini Countach.

Двери суперкара поднимаются вверх, как в том же Countach. Салон авто рассекречен лишь частично, но можно разглядеть виртуальную панель приборов.

[ + – ] Двери суперкара поднимаются вверх

Впрочем, основной изюминкой авто все же является его двигатель. Он способен работать на синтетическом топливе, которое получают из переработанных пластиковых бутылок, пакетов и других отходов.

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Мотор развивает 1100 л. с. при 8400 об/мин и работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной КПП. Полноприводной суперкар Bertone GB110 разгоняется до 100 км/ч за 2,79 с, до 200 км/ч – за 6,79 с, а до 300 км/ч – за 14 с. Максимальная скорость составляет 380 км/ч.

[ + – ] Bertone GB110 разгоняется до 380 км/ч

Всего планируют выпустить только 33 Bertone GB110. Стоимость авто не разглашается, но наверняка она превысит миллион евро.

Ранее Фокус сообщал, что в Великобритании презентовали экстремальный суперкар, работающий на биотопливе.