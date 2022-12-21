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В Італії показали швидкісний суперкар, який працює на паливі з пластикових пляшок (фото)

Bertone GB110, суперкар Bertone, новий Bertone GB110, пластикові відходи
Bertone GB110 відрізняється обтічним клиноподібним дизайном

Нестандартний двигун Bertone GB110 розвиває 1100 к.с. Із ним суперкар розганяється до сотні за 2,79 с і розвиває 380 км/год.

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Компанія Bertone повертається на ринок після банкрутства. Знамените італійське ательє презентувало інноваційний суперкар GB110. Деталі новинки розкрили на офіційному сайті Bertone.

Bertone GB110, суперкар Bertone, новий Bertone GB110, пластикові відходи Fullscreen
Суперкар оснащений 1100-сильним двигуном, що працює на синтетичному паливі

Новий Bertone GB110 — двомісне купе з обтічним клиноподібним дизайном. Автори авто надихалися знаменитими моделями 70-х і 80-х, створеними в Bertone. Зразками для наслідування послужили Alfa Romeo Carabo, Lancia Stratos Zero та Lamborghini Countach.

Двері суперкара піднімаються вгору, як у тому ж Countach. Салон авто розсекречений лише частково, але можна розглянути віртуальну панель приладів.

Bertone GB110, суперкар Bertone, новий Bertone GB110, пластикові відходи Fullscreen
Двері суперкара піднімаються вгору

Утім, основною родзинкою авто все ж таки є його двигун. Він здатний працювати на синтетичному паливі, яке одержують із перероблених пластикових пляшок, пакетів та інших відходів.

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Двигун розвиває 1100 к.с. при 8400 об/хв і працює в парі зі 7-ступінчастою роботизованою КПП. Повнопривідний суперкар Bertone GB110 розганяється до 100 км/год за 2,79 секунди, до 200 км/год — за 6,79 секунди, а до 300 км/год — за 14 секунд. Максимальна швидкість становить 380 км/год.

Bertone GB110, суперкар Bertone, новий Bertone GB110, пластикові відходи Fullscreen
Bertone GB110 розганяється до 380 км/год

Усього планують випустити лише 33 Bertone GB110. Вартість авто не розголошується, але, напевно, вона перевищить мільйон євро.

Раніше Фокус повідомляв, що у Великій Британії презентували екстремальний суперкар, що працює на біопаливі.