В Італії показали швидкісний суперкар, який працює на паливі з пластикових пляшок (фото)

Нестандартний двигун Bertone GB110 розвиває 1100 к.с. Із ним суперкар розганяється до сотні за 2,79 с і розвиває 380 км/год.

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Компанія Bertone повертається на ринок після банкрутства. Знамените італійське ательє презентувало інноваційний суперкар GB110. Деталі новинки розкрили на офіційному сайті Bertone.

[ + – ] Суперкар оснащений 1100-сильним двигуном, що працює на синтетичному паливі

Новий Bertone GB110 — двомісне купе з обтічним клиноподібним дизайном. Автори авто надихалися знаменитими моделями 70-х і 80-х, створеними в Bertone. Зразками для наслідування послужили Alfa Romeo Carabo, Lancia Stratos Zero та Lamborghini Countach.

Двері суперкара піднімаються вгору, як у тому ж Countach. Салон авто розсекречений лише частково, але можна розглянути віртуальну панель приладів.

[ + – ] Двері суперкара піднімаються вгору

Утім, основною родзинкою авто все ж таки є його двигун. Він здатний працювати на синтетичному паливі, яке одержують із перероблених пластикових пляшок, пакетів та інших відходів.

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Двигун розвиває 1100 к.с. при 8400 об/хв і працює в парі зі 7-ступінчастою роботизованою КПП. Повнопривідний суперкар Bertone GB110 розганяється до 100 км/год за 2,79 секунди, до 200 км/год — за 6,79 секунди, а до 300 км/год — за 14 секунд. Максимальна швидкість становить 380 км/год.

[ + – ] Bertone GB110 розганяється до 380 км/год

Усього планують випустити лише 33 Bertone GB110. Вартість авто не розголошується, але, напевно, вона перевищить мільйон євро.

Раніше Фокус повідомляв, що у Великій Британії презентували екстремальний суперкар, що працює на біопаливі.