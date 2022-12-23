В Украине готовится реформа автострахования: какие изменения ждут автогражданку

Страховое законодательство в Украине будет приведено в соответствие с европейскими нормами. Планируются увеличение страховых выплат, новый порядок их рассчета, а также введение свободного ценообразования на полисы ОСАГО.

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В 2023 году в Украине должна стартовать реформа системы автострахования. Соответствующий законопроект №8300 уже внесен в Верховную Раду и об основных его положениях рассказал один из его авторов, глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетмацев.

По его словам, действующий закон "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств" принят 20 лет назад и нуждается в обновлении. К тому же, законодательство об автогражданке следует привести в соответствие с европейскими нормами.

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Основные положения реформы системы автострахования:

Постепенное повышение размеров страховых выплат до уровня стран ЕС;

Быстрое осуществление гарантийных выплат потерпевшим лицам вместо страховщиков-банкротов за 60 дней(сейчас это занимает годы);

Прямое урегулирование во всех случаях ДТП без пострадавших – это даст возможность потерпевшему лицу обращаться за страховой выплатой к своему страховщику;

Новый порядок расчет размера страховой выплаты без учета износа – в размере необходимом для восстановления транспортного средства;

Действие страхового покрытия по договору автогражданки распространится и на пассажиров транспортного средства, ставшего виновником ДТП;

Свободное ценообразование полисов ОСАГО без госрегулирования;

Сокращение срока рассмотрения заявлений об осуществлении страховой выплаты с 90 до 60 дней со дня подачи заявления;

Утверждение исчерпывающего перечня документов, необходимых для получения страховой выплаты, а также перечня оснований для отказа в выплате.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине могут изменить правила уплаты штрафов за нарушение ПДД.