В Україні готується реформа автострахування: які зміни чекають автоцивілку
Страхове законодавство в Україні зроблять відповідним до європейських норм. Плануються збільшення страхових виплат, новий порядок їхнього розрахунку, а також запровадження вільного ціноутворення на поліси ОСЦПВ.
2023 року в Україні має стартувати реформа системи автострахування. Відповідний законопроєкт №8300 вже внесено до Верховної Ради та про основні його положення розповів один із його авторів, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
За його словами, чинний закон "Про обов'язкове страхування цивільноправової відповідальності власників наземних транспортних засобів" прийнято 20 років тому і потребує оновлення. До того ж законодавство про автоцивілку слід зробити відповідним до європейських норм.Важливо
Основні положення реформи системи автострахування:
- Поступове підвищення розмірів страхових виплат до рівня країн ЄС;
- Швидке здійснення гарантійних виплат потерпілим особам замість страховиків-банкрутів за 60 днів (зараз це триває роки);
- Пряме врегулювання у всіх випадках ДТП без потерпілих — це дасть змогу потерпілій особі звертатися за страховою виплатою до свого страховика;
- Новий порядок розрахунок розміру страхової виплати без урахування зносу — у необхідному для відновлення транспортного засобу;
- Дія страхового покриття за договором автоцивілки пошириться і на пасажирів транспортного засобу, який став винуватцем ДТП;
- Вільне ціноутворення полісів ОСЦПВ без держрегулювання;
- Скорочення терміну розгляду заяв про здійснення страхової виплати з 90 до 60 днів із дня подання заяви;
- Затвердження вичерпного переліку документів, необхідних для отримання страхової виплати, а також переліку підстав для відмови у виплаті.
Раніше Фокус повідомляв, що в Україні можуть змінити правила сплати штрафів за порушення правил дорожнього руху.