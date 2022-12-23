В Україні готується реформа автострахування: які зміни чекають автоцивілку

Страхове законодавство в Україні зроблять відповідним до європейських норм. Плануються збільшення страхових виплат, новий порядок їхнього розрахунку, а також запровадження вільного ціноутворення на поліси ОСЦПВ.

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2023 року в Україні має стартувати реформа системи автострахування. Відповідний законопроєкт №8300 вже внесено до Верховної Ради та про основні його положення розповів один із його авторів, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, чинний закон "Про обов'язкове страхування цивільноправової відповідальності власників наземних транспортних засобів" прийнято 20 років тому і потребує оновлення. До того ж законодавство про автоцивілку слід зробити відповідним до європейських норм.

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Основні положення реформи системи автострахування:

Поступове підвищення розмірів страхових виплат до рівня країн ЄС;

Швидке здійснення гарантійних виплат потерпілим особам замість страховиків-банкрутів за 60 днів (зараз це триває роки);

Пряме врегулювання у всіх випадках ДТП без потерпілих — це дасть змогу потерпілій особі звертатися за страховою виплатою до свого страховика;

Новий порядок розрахунок розміру страхової виплати без урахування зносу — у необхідному для відновлення транспортного засобу;

Дія страхового покриття за договором автоцивілки пошириться і на пасажирів транспортного засобу, який став винуватцем ДТП;

Вільне ціноутворення полісів ОСЦПВ без держрегулювання;

Скорочення терміну розгляду заяв про здійснення страхової виплати з 90 до 60 днів із дня подання заяви;

Затвердження вичерпного переліку документів, необхідних для отримання страхової виплати, а також переліку підстав для відмови у виплаті.

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