Возвращение богини: в электрическом Cadillac появится люксовый символ из 50-х (фото)
Фигура Богини украшала многие модели Cadillac с 1933 по 1956 год. Теперь этот люксовый символ переработали для 21 века.
С 1933 по 1956 год на капотах многих моделей Cadillac красовалось скульптурное украшение в виде Богини. Компания решила вернуть этот узнаваемый символ в своем флагманском электромобиле Celestiq. Об этом сказано на сайте бренда.
Абсолютно новый Cadillac Celestiq ознаменовал возвращение Богини, переработанной для 21 века. Скульптор GM Design Ричард Виквист ответственный за ее реинкарнацию.
Одно из изображений Богини находится на передней боковой панели, которая выполнена из алюминия. Также она находится на информационно-развлекательном контроллере и появляется во время зарядки электромобиля. Еще одно изображение Богини можно найти на центральной части интерьера.
"Мы хотели, чтобы этот флагманский электромобиль по-настоящему олицетворял значительное наследие бренда, а Богиня представляла собой абсолютную вершину индивидуального мастерства Cadillac", — поделился исполнительный директор Cadillac Design Брайан Несбитт.Важно
Ранее Фокус писал, что Cadillac готовит две новых модели, которые поступят в продажу в 2023 году.