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Авто

Возвращение богини: в электрическом Cadillac появится люксовый символ из 50-х (фото)

Cadillac, Электромобили, Дизайн, Авто
Фото: Cadillac | В новом флагманском электромобиле Celestiq появится украшение в виде Богини

Фигура Богини украшала многие модели Cadillac с 1933 по 1956 год. Теперь этот люксовый символ переработали для 21 века.

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С 1933 по 1956 год на капотах многих моделей Cadillac красовалось скульптурное украшение в виде Богини. Компания решила вернуть этот узнаваемый символ в своем флагманском электромобиле Celestiq. Об этом сказано на сайте бренда.

Абсолютно новый Cadillac Celestiq ознаменовал возвращение Богини, переработанной для 21 века. Скульптор GM Design Ричард Виквист ответственный за ее реинкарнацию.

Cadillac Celestiq Fullscreen
На передней боковой панели красуется изображение Богини
Фото: Cadillac

Одно из изображений Богини находится на передней боковой панели, которая выполнена из алюминия. Также она находится на информационно-развлекательном контроллере и появляется во время зарядки электромобиля. Еще одно изображение Богини можно найти на центральной части интерьера.

Cadillac Celestiq Fullscreen
Богиню можно найти на информационно-развлекательном контроллере
Фото: Cadillac

"Мы хотели, чтобы этот флагманский электромобиль по-настоящему олицетворял значительное наследие бренда, а Богиня представляла собой абсолютную вершину индивидуального мастерства Cadillac", — поделился исполнительный директор Cadillac Design Брайан Несбитт.

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