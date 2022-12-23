Возвращение богини: в электрическом Cadillac появится люксовый символ из 50-х (фото)

Фигура Богини украшала многие модели Cadillac с 1933 по 1956 год. Теперь этот люксовый символ переработали для 21 века.

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С 1933 по 1956 год на капотах многих моделей Cadillac красовалось скульптурное украшение в виде Богини. Компания решила вернуть этот узнаваемый символ в своем флагманском электромобиле Celestiq. Об этом сказано на сайте бренда.

Абсолютно новый Cadillac Celestiq ознаменовал возвращение Богини, переработанной для 21 века. Скульптор GM Design Ричард Виквист ответственный за ее реинкарнацию.

[ + – ] На передней боковой панели красуется изображение Богини Фото: Cadillac

Одно из изображений Богини находится на передней боковой панели, которая выполнена из алюминия. Также она находится на информационно-развлекательном контроллере и появляется во время зарядки электромобиля. Еще одно изображение Богини можно найти на центральной части интерьера.

[ + – ] Богиню можно найти на информационно-развлекательном контроллере Фото: Cadillac

"Мы хотели, чтобы этот флагманский электромобиль по-настоящему олицетворял значительное наследие бренда, а Богиня представляла собой абсолютную вершину индивидуального мастерства Cadillac", — поделился исполнительный директор Cadillac Design Брайан Несбитт.

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