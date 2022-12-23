Повернення богині: в електричному Cadillac з'явиться люксовий символ із 50-х (фото)
Фігура Богині прикрашала багато моделей Cadillac із 1933 по 1956 рік. Тепер цей символ люкс переробили для 21 століття.
Із 1933 по 1956 на капотах багатьох моделей Cadillac красувалася скульптурна прикраса у вигляді Богині. Компанія вирішила повернути цей відомий символ у своєму флагманському електромобілі Celestiq. Про це йдеться на сайті бренду.
Абсолютно новий Cadillac Celestiq ознаменував повернення Богині, переробленої для 21 століття. Скульптор GM Design Річард Віквіст є відповідальним за її реінкарнацію.
Одне із зображень Богині розташоване на передній бічній панелі, яка виконана з алюмінію. Також її можна побачити на інформаційно-розважальному контролері та під час заряджання електромобіля. Ще одне зображення Богині можна знайти на центральній частині інтер'єру.
"Ми хотіли, щоб цей флагманський електромобіль по-справжньому уособлював значну спадщину бренду, а Богиня була абсолютною вершиною індивідуальної майстерності Cadillac", — поділився виконавчий директор Cadillac Design Браян Несбітт.Важливо
Раніше Фокус писав, що Cadillac готує дві нові моделі, які надійдуть у продаж у 2023 році.