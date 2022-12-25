В Украине выставили на продажу раритетное 85-летнее авто забытой американской марки (фото)

Автомобили Hudson не выпускают с 1957 года. Американская марка специализировалась на выпуске моделей среднего и высшего класса.

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В Луцке выставлен на продажу очень редкий Hudson Custom Eight 14k 1937 года. Это единственный автомобиль этой американской марки в Украине. Подробности авто раскрыли в объявлении на сайте Auto.ria.

[ + – ] У авто нестандартный дизайн передней части Фото: auto.ria.com

Марка Hudson существовала с 1909 по 1957 годы и сейчас о ней помнят преимущественно благодаря персонажу Доку Хадсону из мультфильма "Тачки". Компания выпускала автомобили среднего и высшего классов.

[ + – ] Hudson восстановили из груды металлолома Фото: auto.ria.com

Hudson Custom Eight 14k – большой представительский седан длиной около 5 метров. Он отличается весьма нестандартным дизайном с оригинальной решеткой радиатора.

[ + – ] Руль седана выполнен из дерева Фото: auto.ria.com

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Редкую машину обнаружили в Луганской области – она была грудой металлолома и понадобилось несколько лет, чтобы привести ее в порядок. Сейчас Hudson отреставрирован, а его салон перетянут белой кожей и ковролином. Руль выполнен из дерева. Оснащение пополнили центральный замок, электростеклоподъемники, диодная подсветка и мощная аудиосистема.

[ + – ] В отделке салона использованы кожа и ковролин Фото: auto.ria.com

За Hudson Custom Eight просят 35 000 долларов, что относительно немного. Однако есть нюанс – родная рядная восьмерка не сохранилась, поэтому установлены 2,8-литровый двигатель и КПП BMW.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине также продается роскошный американский Packard 30-х годов.