В Україні виставили на продаж раритетне 85-річне авто забутої американської марки (фото)

Автомобілі Hudson не випускають із 1957 року. Американська марка спеціалізувалася на випуску моделей середнього та вищого класу.

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У Луцьку виставлений на продаж рідкісний Hudson Custom Eight 14k 1937 року. Це єдиний автомобіль цієї американської марки в Україні. Подробиці авто розкрили у оголошенні на сайті Auto.ria.

[ + – ] У авто нестандартний дизайн передньої частини Фото: auto.ria.com

Марка Hudson існувала з 1909 по 1957 роки і зараз про неї пам'ятають переважно завдяки персонажу Доку Хадсона з мультфільму "Тачки". Компанія випускала автомобілі середнього та вищого класів.

[ + – ] Hudson відновили з купи металобрухту Фото: auto.ria.com

Hudson Custom Eight 14k – великий представницький седан завдовжки близько 5 метрів. Він відрізняється дуже нестандартним дизайном з оригінальними решітками радіатора.

[ + – ] Кермо седана виконане з дерева. Фото: auto.ria.com

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Рідкісну машину виявили в Луганській області – вона була купою металобрухту і знадобилося кілька років, щоб упорядкувати її. Зараз Hudson відреставровано, а його салон перетягнутий білою шкірою та ковроліном. Кермо виконане з дерева. Оснащення поповнили центральний замок, електросклопідйомники, діодне підсвічування та потужна аудіосистема.

[ + – ] В обробці салону використано шкіру та ковролін. Фото: auto.ria.com

За Hudson Custom Eight просять 35 000 доларів, що відносно небагато. Однак є нюанс – рідна рядна вісімка не збереглася, тому встановлено 2,8-літровий двигун та КПП BMW.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні продається також розкішний американський Packard 30-х років.