Электромобиль и удлиненный Jimny: Suzuki готовят новые модели в 2023 году

Suzuki в 2023 году презентуют удлиненный внедорожник Jimny и новое поколение Swift. Кроме того, дебютирует первый электромобиль японской марки для Европы.

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Стали известны планы Suzuki на 2023 год. Японский автопроизводитель готовит четыре новых модели для европейского рынка. Об этом сообщает сайт Motor.es.

Первой новинкой станет внедорожник Suzuki Jimny Long. Удлиненная версия компактной модели дебютирует 11 января на автошоу в Нью-Дели, но ее уже рассекретили.

[ + – ] Suzuki Jimny Long

Suzuki Jimny Long подрастет примерно до 3,85 м в длину и станет просторнее внутри. Бензиновый 1,5-литровый мотор, скорее всего, дополнят гибридной установкой.

Экономичная гибридная модификация появится и у Suzuki S-Cross. Ее мощность составит 115 л. с. и она будет доступна с передним или полным приводом.

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Еще одной важной новинкой станет Suzuki Swift четвертого поколения. Хэтчбек В-класса сохранит знакомый дизайн и 1,4-литровый бензиновый турбомотор с "мягкой" гибридной установкой.

[ + – ] Suzuki Swift Фото: Motor1.com

Самая таинственная новинка – первый электромобиль Suzuki для европейского рынка. О нем пока нет никакой информации. По предварительным данным, это будет компактный городской электрокроссовер на базе модели Suzuki Wagon R, которая уже продается в Азии.

Ранее Фокус сообщал, что на тестах заметили преемника Lamborghini Aventador. Суперкар станет гибридом.