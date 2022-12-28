Електромобіль та подовжений Jimny: Suzuki готують нові моделі у 2023 році

Suzuki у 2023 році презентують подовжений позашляховик Jimny та нове покоління Swift. Окрім того, дебютує перший електромобіль японської марки для Європи.

Related video

Стали відомі плани Suzuki на 2023 рік. Японський автовиробник готує чотири нові моделі для європейського ринку. Про це повідомляє сайт Motor.es.

Першою новинкою стане позашляховик Suzuki Jimny Long. Подовжена версія компактної моделі дебютує 11 січня на автошоу в Нью-Делі, але її вже розсекретили.

[ + – ] Suzuki Jimny Long

Suzuki Jimny Long підросте приблизно до 3,85 м завдовжки і стане просторішою всередині. Бензиновий 1,5-літровий двигун, найімовірніше, доповнять гібридною установкою.

Економічна гібридна модифікація з'явиться у Suzuki S-Cross. Її потужність становитиме 115 к. с. і вона буде доступна з переднім чи повним приводом.

Важливо

Перший електрокросовер від Seat розсекречено до прем'єри (фото)

Ще однією важливою новинкою стане Suzuki Swift четвертого покоління. Хетчбек В-класу збереже знайомий дизайн та 1,4-літровий бензиновий турбомотор з "м'якою" гібридною установкою.

[ + – ] Suzuki Swift Фото: Motor1.com

Найтаємничіша новинка — перший електромобіль Suzuki для європейського ринку. Про нього поки що немає жодної інформації. За попередніми даними, це буде компактний міський електрокросовер на базі моделі Suzuki Wagon R, яка вже продається в Азії.

Раніше Фокус повідомляв, що на тестах помітили наступника Lamborghini Aventador. Суперкар стане гібридом.