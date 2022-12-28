Топ-10 электромобилей с самым большим запасом хода в реальных условиях (фото)
Эксперты протестировали 22 популярных в Великобритании электромобиля. Они выделили 10 моделей, которые способные проехать на одном заряде сотни километров.
Автопроизводители часто заявляют, что их электромобили могут проехать сотни километров без подзарядки, но в реальности их запас хода оказывается куда меньше. Эксперты сайта What Car? назвали 10 автомобилей на электротяге, на которых запросто можно отправиться в длительную поездку.
Технологии аккумуляторов и электромоторов развиваются со стремительной скоростью, поэтому с каждым годом электромобили способны проехать все больше километров, прежде чем им потребуется зарядка. Тем не менее в реальных условиях они преодолевают расстояние меньше заявленных цифр.Важно
Эксперты протестировали 22 популярных в Великобритании электромобиля, чтобы оценить их запас хода. Они выделили 10 моделей, которые приятно удивили реальным пробегом на одном заряде.
10 электромобилей с самым большим реальным запасом хода:
- Hyundai Kona Electric – 417 км
- Jaguar I-Pace – 407 км
- Kia e-Niro – 407 км
- Tesla Model 3 – 385 км
- Tesla Model X – 375 км
- Nissan Leaf e+ – 349 км
- Mercedes-Benz EQC – 335 км
- Audi E-tron – 315 км
- Renault Zoe R135 – 309 км
- Tesla Model 3 Standard Plus – 291 км
Ранее Фокус писал, что владелец Tesla Model S не смог зарядить свой электромобиль на морозе.