Топ 10 електромобілів із найбільшим запасом ходу в реальних умовах (фото)

Експерти протестували 22 популярні у Великій Британії електромобілі. Вони виділили 10 моделей, які можуть проїхати на одному заряді сотні кілометрів.

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Автовиробники часто заявляють, що їхні електромобілі можуть проїхати сотні кілометрів без підзарядки, але насправді їх запас ходу виявляється значно меншим. Експерти сайту What Car? назвали 10 автомобілів на електротязі, на яких легко можна вирушити в тривалу поїздку.

Технології акумуляторів та електромоторів розвиваються зі стрімкою швидкістю, тому з кожним роком електромобілі здатні проїхати все більше кілометрів, перш ніж їм буде потрібне заряджання. Проте в реальних умовах вони долають відстань менше від заявлених цифр.

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Експерти протестували 22 популярні у Великій Британії електромобілі, щоб оцінити їх запас ходу. Вони виділили 10 моделей, що приємно здивували реальним пробігом на одному заряді.

10 електромобілів із найбільшим реальним запасом ходу:

Hyundai Kona Electric — 417 км. Jaguar I-Pace — 407 км. Kia e-Niro — 407 км. Tesla Model 3 — 385 км. Tesla Model X — 375 км. Nissan Leaf e+ — 349 км. Mercedes-Benz EQC — 335 км. Audi E-tron — 315 км. Renault Zoe R135 — 309 км. Tesla Model 3 Standard Plus — 291 км.

Раніше Фокус писав, що власник Tesla Model S не зміг зарядити електромобіль на морозі.