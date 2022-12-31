Шотландец поселился в электрокаре Tesla в знак солидарности с Украиной (фото)

Издание пишет, что шотландец остановил автомобиль у консульства РФ в Эдинбурге. Он возмущен тем, что оно все еще работает, спустя 10 месяцев войны РФ против Украины.

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В Эдинбурге мужчина по имени Дэвид Фрейзер начал жить в своем электрокаре Tesla в знак солидарности с Украиной. Он остановил машину прямо у российского консульства. Об этом пишет издание Edinburgh live.

Сообщается, что Дэвид – отец пятерых детей. Его автомобиль окрашен в цвета украинского флага, а на боку надпись: "Свободная Украина".

Издание пишет, что мужчина работал бизнес-консультантом, а также водителем грузовых авто. Он крайне недоволен тем, что консульство РФ до сих пор работает в городе. Он надеется, что сможет продолжать повышать осведомленность жителей Эдинбурга о том, что происходит в Украине и дальше.

Также издание пишет, что мужчина время от времени ставит украинскую музыку, устраивает световое шоу, чтобы привлечь больше внимания.

По словам Дэвида, он был в Украине еще в 1997 году. С 24 февраля, когда российские войска вторглись в Украину, он возвращается в Украину каждые 4-6недель, доставляя машины, которые можно использовать на передовой.

[ + – ] Tesla Дэвида Фото: edinburghlive.co.uk

"Когда началась война, я присоединился к Cars For Ukraine — они поставляют автомобили для военных. Мы помогаем переоборудовать автомобили из Великобритании в военные автомобили", — сказал он.

По словам Дэвида, срок "жизни" машины на поле боя составляет около 10 дней. Также он сказал, что с ним пару раз разговаривала полиция, но лишь спрашивали, все ли у него хорошо.

Издание пишет, что местные жители подбадривают Дэвида, а некоторые позволяют мыться у себя дома. Одна украинка также принесла ему еду.

"Я не знаю, когда закончу это. Я сокращаю расходы настолько, насколько могу, и соседи, которых я знаю, разрешают мне принимать душ", — сказал Дэвид.

[ + – ] Дэвид в Tesla Фото: edinburghlive.co.uk

Он заявил, что спит в машине всего около пяти часов в сутки. По его словам, к нему хорошо относится украинское сообщество. Он остается перед консульством РФ даже несмотря на выпадение снега и похолодание в Эдинбурге.

Ранее Фокус писал, что опрос показал, как украинцы видят победу в войне против России. Согласно опросу, 93% респондентов не сомневаются в победе Украины. А большая часть граждан считает, что переговоры о мире с Москвой невозможны даже ради спасения жизней.

Также сообщалось, что украинские беженцы рассказали, как отметят Рождество в Британии. Многие украинцы, выехавшие из-за войны, решили отмечать Рождество по западным обычаям. Вынужденные беженцы надеются, что смогут вернуться в Украину уже в следующем году.