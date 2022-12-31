Шотландець оселився в електрокарі Tesla на знак солідарності з Україною (фото)

Видання пише, що шотландець зупинив автомобіль біля консульства РФ в Единбурзі. Він обурений тим, що воно все ще працює через 10 місяців війни РФ проти України.

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В Единбурзі чоловік на ім'я Девід Фрейзер почав жити у своєму електрокарі Tesla на знак солідарності з Україною. Він зупинив машину прямо біля російського консульства. Про це пише видання Edinburgh Live.

Повідомляється, що Девід – батько п'ятьох дітей. Його автомобіль пофарбований у кольори українського прапора, а на боці напис: "Вільна Україна".

Видання пише, що чоловік працював бізнес-консультантом та водієм вантажних авто. Він дуже незадоволений тим, що консульство РФ досі працює у місті. Він сподівається, що зможе продовжувати підвищувати обізнаність мешканців Единбурга про те, що відбувається в Україні й надалі.

Також видання пише, що чоловік час від часу ставить українську музику, влаштовує світлове шоу, щоби привернути більше уваги.

За словами Девіда, він був в Україні ще 1997 року. З 24 лютого, коли російські війська вдерлися в Україну, він повертається в Україну кожні 4-6 тижнів, доставляючи машини, які можна використати на передовій.

[ + – ] Tesla Девіда Фото: edinburghlive.co.uk

"Коли почалася війна, я приєднався до Cars For Ukraine — вони постачають автомобілі для військових. Ми допомагаємо переобладнати автомобілі з Великобританії на військові автомобілі", — сказав він.

За словами Девіда, термін "життя" машини на полі бою становить близько 10 днів. Також він сказав, що з ним кілька разів розмовляла поліція, але лише питали, чи все в нього добре.

Видання пише, що місцеві жителі підбадьорюють Девіда, а деякі дозволяють митися вдома. Одна українка також принесла йому їжу.

"Я не знаю, коли закінчу це. Я скорочую витрати настільки, наскільки можу, і сусіди, яких я знаю, дозволяють мені приймати душ", — сказав Девід.

[ + – ] Девід у Tesla Фото: edinburghlive.co.uk

Він заявив, що спить у машині лише близько п'ятої години на добу. За його словами, до нього добре ставиться українська спільнота. Він залишається перед консульством РФ навіть попри випадання снігу та похолодання в Единбурзі.

Раніше Фокус писав, що опитування показало, як українці бачать перемогу у війні проти Росії. Згідно з опитуванням, 93% респондентів не сумніваються у перемозі України. А більшість громадян вважає, що переговори про мир з Москвою неможливі навіть заради порятунку життів.

Також повідомлялося, що українські біженці розповіли, як відзначать Різдво у Британії. Багато українців, які виїхали через війну, вирішили відзначати Різдво за західними звичаями. Вимушені біженці сподіваються, що зможуть повернутися до України вже наступного року.