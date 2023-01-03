Водитель и пассажиры Tesla выжили после падения авто с 75-метрового обрыва (видео)

Tesla Model Y превратилась в груду металла, но спасла жизни водителю и всем пассажиров. Пребывавшие в авто дети не получили серьезных травм и отделались легкими ушибами.

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Электромобиль Tesla Model Y продемонстрировал высокий уровень безопасности в реальных условиях. В Калифорнии он упал с 75-метрового обрыва, но при этом водитель и пассажиры выжили. Об этом сообщает телеканал KTVU Fox 2 San Francisco.

Авария произошла в понедельник в районе мыса Дэвилс Слайд близ Сан-Франциско. Электрокар Tesla потерял управление, вылетел с дороги и упал в пропасть. В салоне авто было двое взрослых, а также дети в возрасте 4 и 9 лет.

О том, что удар был огромной силы, свидетельствуют повреждения авто — Tesla Model Y превратилась в груду металла. Тем не менее, она смогла защитить водителя и пассажиров.

Для эвакуации пострадавших в ДТП понадобился вертолет, а спасателям пришлось использовать альпинистское снаряжение. Усугубляли ситуацию сложные погодные условия — дождь и сильный ветер. Водителя и пассажиров госпитализировали, однако детей вскоре выписали, ведь они отделались незначительными ушибами.

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Спасатели отметили, что это далеко не первая подобная авария на этом участке. Ранее автомобили неоднократно падали с обрыва в Дэвилс Слайд, однако это первый случай, когда людям удалось выжить.

Электрокар Tesla Model Y считается одним из самых безопасных авто на рынке. Модель получила высокие оценки во всех краш-тестах.

Ранее Фокус рассказывал, что автопилот Tesla стал причиной аварии с участием восьми автомобилей.

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