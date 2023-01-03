Водій та пасажири Tesla вижили після падіння авто з 75-метрового урвища (відео)

Tesla Model Y перетворилася на купу металу, але врятувала життя водію та всім пасажирів. Діти, які перебували в авто, не отримали серйозних травм і відбулися легкими забоями.

Related video

Електромобіль Tesla Model Y продемонстрував високий рівень безпеки у реальних умовах. У Каліфорнії він упав з 75-метрового урвища, але водій і пасажири вижили. Про це повідомляє телеканал KTVU Fox 2 San Francisco.

Аварія сталася в понеділок у районі мису Девілс Слайд поблизу Сан-Франциско. Електрокар Tesla втратив керування, вилетів з дороги і впав у прірву. У салоні авто було двоє дорослих, а також діти віком 4 та 9 років.

Про те, що удар був величезної сили, свідчать пошкодження авто — Tesla Model Y перетворилася на купу металу. Проте вона змогла захистити водія та пасажирів.

Для евакуації постраждалих у ДТП знадобився гелікоптер, а рятувальникам довелося використати альпіністське спорядження. Погіршували ситуацію складні погодні умови — дощ та сильний вітер. Водія та пасажирів госпіталізували, проте дітей незабаром виписали, адже вони відбулися незначними забоями.

Важливо

Новий рекорд: Tesla у 2022 році виробила понад мільйон електрокарів

Рятувальники зазначили, що це далеко не перша подібна аварія на цій ділянці. Раніше автомобілі неодноразово падали з урвища в Девілс Слайд, однак це перший випадок, коли людям вдалося вижити.

Електрокар Tesla Model Y вважається одним із найбезпечніших авто на ринку. Модель отримала високі оцінки у всіх краш-тестах.

Раніше Фоку розповідав, що автопілот Tesla став причиною аварії за участю восьми автомобілів.

Також ми писали про найбільшу ДТП 2022 року. У Китаї на трасі зіткнулися понад 200 автомобілів.