Водій та пасажири Tesla вижили після падіння авто з 75-метрового урвища (відео)
Tesla Model Y перетворилася на купу металу, але врятувала життя водію та всім пасажирів. Діти, які перебували в авто, не отримали серйозних травм і відбулися легкими забоями.
Електромобіль Tesla Model Y продемонстрував високий рівень безпеки у реальних умовах. У Каліфорнії він упав з 75-метрового урвища, але водій і пасажири вижили. Про це повідомляє телеканал KTVU Fox 2 San Francisco.
Аварія сталася в понеділок у районі мису Девілс Слайд поблизу Сан-Франциско. Електрокар Tesla втратив керування, вилетів з дороги і впав у прірву. У салоні авто було двоє дорослих, а також діти віком 4 та 9 років.
Про те, що удар був величезної сили, свідчать пошкодження авто — Tesla Model Y перетворилася на купу металу. Проте вона змогла захистити водія та пасажирів.
Для евакуації постраждалих у ДТП знадобився гелікоптер, а рятувальникам довелося використати альпіністське спорядження. Погіршували ситуацію складні погодні умови — дощ та сильний вітер. Водія та пасажирів госпіталізували, проте дітей незабаром виписали, адже вони відбулися незначними забоями.Важливо
Рятувальники зазначили, що це далеко не перша подібна аварія на цій ділянці. Раніше автомобілі неодноразово падали з урвища в Девілс Слайд, однак це перший випадок, коли людям вдалося вижити.
Електрокар Tesla Model Y вважається одним із найбезпечніших авто на ринку. Модель отримала високі оцінки у всіх краш-тестах.
Раніше Фоку розповідав, що автопілот Tesla став причиною аварії за участю восьми автомобілів.
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