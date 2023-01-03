Новий рекорд: Tesla у 2022 році виробила понад мільйон електрокарів

Уперше в історії автовиробник випустив понад мільйон електромобілів за рік. Збільшити обсяги виробництва допомогли нові гігафабрики Tesla у Німеччині та США.

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За 2022 рік Tesla випустила 1 369 911 електрокарів. Це чергове досягнення американського автовиробника та новий світовий рекорд — ніколи раніше одна компанія не випускала понад мільйон електромобілів на рік. Про це повідомляє сайт InsideEVs.

Порівняно з 2021 роком зазначено зростання виробництва одразу на 40%. (рік тому Tesla трохи не дотягнула до позначки мільйон випущених машин). Особливо вдалим виявився останній квартал 2022 року, коли зібрали рекордні 439 701 авто.

Абсолютними лідерами залишаються доступніші моделі Tesla Model 3 і Model Y — сумарно їх випустили 1 298 434 шт. У той же час дорогих Tesla Model S і Model X виробили лише 71 177 одиниць.

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Наростити обсяги виробництва та досягти успіху допомогли нові складальні підприємства у Німеччині та Техасі. Враховуючи той факт, що вони ще не вийшли на планову потужність, у 2023 році Tesla цілком може побити власний рекорд. До того ж, цього року очікується старт виробництва пікапа Tesla Cybertruck.

Раніше Фокус повідомляв, що далекобійники розкритикували вантажівку Tesla Semi. Вони вважають електромобіль непрактичним.