Новый рекорд: Tesla в 2022 году произвела свыше миллиона электрокаров

Впервые в истории автопроизводитель выпустил более миллиона электромобилей за год. Увеличить объемы производства помогли новые гигафабрики Tesla в Германии и США.

Related video

За 2022 год Tesla выпустила 1 369 911 электрокаров. Это очередное достижение американского автопроизводителя и новый мировой рекорд – никогда ранее одна компания не выпускала свыше миллиона электромобилей в год. Об этом сообщает сайт InsideEVs.

По сравнению с 2021 годом отмечен рост производства сразу на 40%. (год назад Tesla немного не дотянула до отметки в миллион выпущенных машин). Особенно удачным оказался последний квартал 2022 года, когда собрали рекордные 439 701 авто.

Абсолютными лидерами остаются более доступные модели Tesla Model 3 и Model Y — суммарно их выпустили 1 298 434 шт. В то же время, дорогих Tesla Model S и Model X произвели только 71 177 единиц.

Важно

Tesla готовит большой электрический минивэн: первые изображения и подробности

Нарастить объемы производства и добиться успеха помогли новые сборочные предприятия в Германии и Техасе. Учитывая тот факт, что они еще не вышли на плановую мощность, в 2023 году Tesla вполне может побить собственный рекорд. К тому же, в нынешнем году ожидается старт производства пикапа Tesla Cybertruck.

Ранее Фокус сообщал, что дальнобойщики раскритиковали грузовик Tesla Semi. Они считают электромобиль непрактичным.