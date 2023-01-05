Aston Martin готовит новый сверхмощный суперкар (видео)

Aston Martin DBS получит прощальную лимитированную версию. Мощность ее двигателя V12 увеличат до 770 л. с., а максимальная скорость превысит 340 км/ч.

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Опубликованы первые тизеры Aston Martin DBS 770 Ultimate. Сверхмощное купе дебютирует в первой половине нынешнего года и станет финальной версией модели. Видео с суперкаром появилось на официальном Youtube-канале Aston Martin.

[ + – ] Суперкар получит 770-сильный турбомотор Фото: Aston Martin

Aston Martin DBS Superleggera выпускают с 2018 года и вскоре его снимут с производства. На прощание решили выпустить лимитированную серию 770 Ultimate. Соберут 499 таких авто стоимостью свыше 350 000 долларов.

[ + – ] Максимальная скорость авто превысит 340 км/ч Фото: Aston Martin

По аналогии с Aston Martin DBX 707 цифра в названии купе указывает на мощность двигателя. Отдачу 5,2-литрового V12 твин-турбо повысят с 725 до 770 л. с. Это позволит разгоняться до 100 км/ч примерно за 3 с и развивать скорость свыше 340 км/ч.

[ + – ] Основой для новинки послужит Aston Martin DBS Superleggera Фото: Aston Martin

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В тизерах невозможно разглядеть отличия новой версии от стандартного Aston Martin DBS Superleggera. Ожидается, что суперкар сделают агрессивнее на вид, улучшат его аэродинамику и облегчат за счет карбоновых деталей. Кроме того, будет перенастроена ходовая авто.

Вполне возможно, что новый Aston Martin DBS 770 Ultimate станет последней чисто бензиновой моделью марки. Последующие авто вроде суперкара Valhalla будут уже гибридами.

Ранее Фокус сообщал, что новый суперкар также готовит и Alfa Romeo. Он появится в нынешнем году.