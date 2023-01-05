Aston Martin готує новий надпотужний суперкар (відео)

Aston Martin DBS отримає прощальну лімітовану версію. Потужність двигуна V12 збільшать до 770 к. с., а максимальна швидкість перевищить 340 км/год.

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Опубліковано перші тизери Aston Martin DBS 770 Ultimate. Надпотужне купе дебютує у першій половині нинішнього року та стане фінальною версією моделі. Відео із суперкаром з'явилося на офіційному Youtube-каналі Aston Martin.

[ + – ] Суперкар отримає 770-сильний турбомотор Фото: Aston Martin

Aston Martin DBS Superleggera випускають із 2018 року і незабаром його знімуть із виробництва. На прощання вирішили випустити лімітовану серію 770 Ultimate. Зберуть 499 таких авто вартістю понад 350 000 доларів.

[ + – ] Максимальна швидкість авто перевищить 340 км/год Фото: Aston Martin

За аналогією з Aston Martin DBX 707 цифра у назві купе вказує на потужність двигуна. Віддачу 5,2-літрового V12 твін-турбо збільшать із 725 до 770 к. с. Це дозволить розганятися до 100 км/год приблизно за 3 сек і розвивати швидкість понад 340 км/год.

[ + – ] Основою для новинки стане Aston Martin DBS Superleggera Фото: Aston Martin

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У тизерах неможливо розглянути відмінності нової версії стандартного Aston Martin DBS Superleggera. Очікується, що суперкар зроблять агресивнішим на вигляд, покращать його аеродинаміку та полегшать за рахунок карбонових деталей. Крім того, буде переналаштовано ходову авто.

Цілком можливо, що новий Aston Martin DBS 770 Ultimate стане останньою чисто бензиновою моделлю марки. Наступні автомобілі на зразок суперкара Valhalla будуть вже гібридами.

Раніше Фокус повідомляв, що новий суперкар також готує і Alfa Romeo. Він з'явиться цьогоріч.