Для роскошных путешествий: представлен один из самых люксовых домов на колесах (фото)

Самая роскошная модель Tiffin Motorhomes может похвастаться просторным интерьером и дорогой внутренней отделкой. Существует почти сотня вариантов персонализации автодома.

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Американская компания Tiffin Motorhomes представила дом на колесах Allegro Bus 2023 года. В интерьере веет роскошью, а все внутреннее убранство можно оформить под себя. Подробности о новинке рассказали на сайте бренда.

Allegro Bus 2023 предназначен для самых требовательных клиентов. Он невероятно просторный внутри, а все элементы интерьера выполнены из дорогих и качественных материалов.

[ + – ] Клиенты могут персонализировать свой автодом в зависимости от пожеланий Фото: Tiffin Motorhomes

В автодом установлен дизельный двигатель Cummins L9, который выдает мощность 380 л.с. и 1695 Нм крутящего момента или Cummins X15 мощностью 605 л.с. и крутящим моментом 2640 Нм.

Allegro Bus 2023 доступен в версиях Generation 11 и Generation 12, которые различаются длинной. Они доступны в нескольких цветах и обладают широким набором персонализации.

[ + – ] Внутри Allegro Bus может быть расположена "королевская" спальня Фото: Tiffin Motorhomes

Автодом можно заказать с четырьмя типами планировки на выбор. Также доступны разные материалы для мебели и декора, которые будут находиться в комнатах.

Allegro Bus 2023 комплектуется ванной комнатой, кухней, гостиной, гардеробной и спальней. Размеры этих комнат практически сопоставимы с обычным домом.

[ + – ] Все элементы интерьера выполнены из лучших материалов Фото: Tiffin Motorhomes

Во внутренней отделке автодома могут использоваться такие материалы как кожа, керамогранит, вишневое дерево и полудрагоценные металлы. Все зависит от пожеланий клиента.

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Цены на Allegro Bus 2023 очень варьируются и начинаются примерно с 500 тысяч долларов. Стоимость некоторых комплектаций может превысить 750 тысяч долларов.

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