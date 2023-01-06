Для роскошных путешествий: представлен один из самых люксовых домов на колесах (фото)
Самая роскошная модель Tiffin Motorhomes может похвастаться просторным интерьером и дорогой внутренней отделкой. Существует почти сотня вариантов персонализации автодома.
Американская компания Tiffin Motorhomes представила дом на колесах Allegro Bus 2023 года. В интерьере веет роскошью, а все внутреннее убранство можно оформить под себя. Подробности о новинке рассказали на сайте бренда.
Allegro Bus 2023 предназначен для самых требовательных клиентов. Он невероятно просторный внутри, а все элементы интерьера выполнены из дорогих и качественных материалов.
В автодом установлен дизельный двигатель Cummins L9, который выдает мощность 380 л.с. и 1695 Нм крутящего момента или Cummins X15 мощностью 605 л.с. и крутящим моментом 2640 Нм.
Allegro Bus 2023 доступен в версиях Generation 11 и Generation 12, которые различаются длинной. Они доступны в нескольких цветах и обладают широким набором персонализации.
Автодом можно заказать с четырьмя типами планировки на выбор. Также доступны разные материалы для мебели и декора, которые будут находиться в комнатах.
Allegro Bus 2023 комплектуется ванной комнатой, кухней, гостиной, гардеробной и спальней. Размеры этих комнат практически сопоставимы с обычным домом.
Во внутренней отделке автодома могут использоваться такие материалы как кожа, керамогранит, вишневое дерево и полудрагоценные металлы. Все зависит от пожеланий клиента.Важно
Цены на Allegro Bus 2023 очень варьируются и начинаются примерно с 500 тысяч долларов. Стоимость некоторых комплектаций может превысить 750 тысяч долларов.
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