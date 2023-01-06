Для розкішних подорожей: представлений один із найлюксовіших будинків на колесах (фото)

Найрозкішніша модель Tiffin Motorhomes може похвалитися просторим інтер'єром і дорогим внутрішнім оздобленням. Існує майже сотня варіантів персоналізації автобудинку.

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Американська компанія Tiffin Motorhomes представила будинок на колесах Allegro Bus 2023 року. В інтер'єрі віє розкішшю, а все внутрішнє оздоблення можна оформити під себе. Подробиці про новинку розповіли на сайті бренду.

Allegro Bus 2023 призначений для найвибагливіших клієнтів. Він неймовірно просторий усередині, а всі елементи інтер'єру виготовлені з дорогих і якісних матеріалів.

[ + – ] Клієнти можуть персоналізувати свій автобудинок залежно від побажань Фото: Tiffin Motorhomes

В автобудинок встановлений дизельний двигун Cummins L9, який видає потужність 380 к. с. і 1 695 Нм крутного моменту або Cummins X15 потужністю 605 к. с. і крутний момент 2 640 Нм.

Allegro Bus 2023 доступний у версіях Generation 11 та Generation 12, які відрізняються довгою. Вони доступні в декількох кольорах і мають широкий набор персоналізації.

[ + – ] Усередині Allegro Bus може бути розташована "королівська" спальня Фото: Tiffin Motorhomes

Автобудинок можна замовити з чотирма типами планування на вибір. Також доступні різні матеріали для меблів і декору, які будуть у кімнатах.

Allegro Bus 2023 комплектується ванною кімнатою, кухнею, вітальнею, гардеробною та спальнею. Розміри цих кімнат практично можна порівняти зі звичайним будинком.

[ + – ] Усі елементи інтер'єру виконані з найкращих матеріалів Фото: Tiffin Motorhomes

У внутрішній обробці автобудинку можуть використовуватися такі матеріали як шкіра, керамограніт, вишневе дерево та напівдорогоцінні метали. Все залежить від побажань клієнта.

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Ціни на Allegro Bus 2023 дуже варіюються і починаються приблизно з 500 тисяч доларів. Вартість деяких комплектацій може перевищити 750 тисяч доларів.

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