Знакомый незнакомец: Geely готовят доступный семейный кроссовер по цене Дастера (фото)

Geely Vision X6 Pro — усовершенствованная версия модели Emgrand X7, которая ранее была представлена в Украине. Кроссовер оснастят 1,5-литровым турбомотором Volvo.

Related video

В Китае рассекретили новый Geely Vision X6 Pro. Недорогой кроссовер сейчас проходит тесты и должен поступить в продажу в первой половине нынешнего года по цене 75 900 – 89 900 юаней ($11 000 – 13 100). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

[ + – ] Кроссовер получит 1,5-литровый турбомотор Volvo Фото: CarNewsChina

Geely Vision X6 Pro — глубоко модернизированная версия хорошо знакомой украинцам модели Emgrand X7. Она вполне может появиться и на нашем рынке, ведь китайский бренд вернулся в Украину.

У кроссовера новая широкая решетка радиатора, а также изменены бамперы, фары и фонари. Задние стойки окрашены в черный цвет, что создает эффект "парящей" крыши.

[ + – ] Сзади заменены фонари Фото: CarNewsChina

Размеры Geely Vision X6 Pro:

Длина – 4518 мм

Ширина – 1534 мм

Высота – 1715 мм

Колесная база – 2661 мм

Важно

Семь мест и цена $18 300: представлен самый большой кроссовер Geely (фото)

Салон Geely Vision X6 Pro спрятан камуфляжем, но можно разглядеть новые руль и рычаг КПП, а также увеличенный тачскрин мультимедиа. Кроме того, появится виртуальная панель приборов. Базовая версия получит кондиционер, парктроник и подогрев сидений.

[ + – ] В салоне появился большой тачскрин Фото: CarNewsChina

Китайский кроссовер оснастят 1,5-литровым турбомотором Volvo на 184 л. с. – как у нового Geely Bouye L. В паре с ним будет работать 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине появился электромобиль от Geely и Volvo с запасом хода 700 км.