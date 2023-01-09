Знайомий незнайомець: Geely готують доступний сімейний кросовер за ціною Дастера (фото)

Geely Vision X6 Pro — удосконалена версія моделі Emgrand X7, яку раніше представили в Україні. Кросовер оснастять 1,5-літровим турбомотором Volvo.

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У Китаї розсекретили новий Geely Vision X6 Pro. Недорогий кросовер зараз проходить тести і має надійти у продаж у першій половині нинішнього року за ціною 75 900 – 89 900 юанів ($11 000 – 13 100). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

[ + – ] Кросовер отримає 1,5-літровий турбомотор Volvo Фото: CarNewsChina

Geely Vision X6 Pro — глибоко модернізована версія добре знайомої українцям моделі Emgrand X7. Вона може з'явитися і на нашому ринку, адже китайський бренд повернувся в Україну.

У кросовера нова широка решітка радіатора, а також змінені бампери, фари та ліхтарі. Задні стійки пофарбовані в чорний колір, що створює ефект даху, що "парить".

[ + – ] Позаду замінені ліхтарі Фото: CarNewsChina

Розміри Geely Vision X6 Pro:

Довжина – 4518 мм

Ширина – 1534 мм

Висота – 1715 мм

Колісна база – 2661 мм

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Салон Geely Vision X6 Pro захований камуфляжем, але можна розглянути нові кермо та важіль КПП, а також збільшений тачскрин мультимедіа. Окрім того, з'явиться віртуальна панель приладів. Базова версія отримає кондиціонер, парктронік та підігрів сидінь.

[ + – ] У салоні з'явився великий тачскрин Фото: CarNewsChina

Китайський кросовер оснастять 1,5-літровим турбомотором Volvo на 184 к. с. — Як у нового Geely Bouye L. У парі з ним працюватиме 7-ступінчастий робот із двома зчепленнями.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні з'явився електромобіль від Geely та Volvo із запасом ходу 700 км.