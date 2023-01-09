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Знайомий незнайомець: Geely готують доступний сімейний кросовер за ціною Дастера (фото)

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Фото: Geely | Geely Vision X6 Pro – модернізована версія моделі Emgrand X7

Geely Vision X6 Pro — удосконалена версія моделі Emgrand X7, яку раніше представили в Україні. Кросовер оснастять 1,5-літровим турбомотором Volvo.

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У Китаї розсекретили новий Geely Vision X6 Pro. Недорогий кросовер зараз проходить тести і має надійти у продаж у першій половині нинішнього року за ціною 75 900 – 89 900 юанів ($11 000 – 13 100). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Geely Vision X6 Pro, новий Geely Vision X6 Pro, кросовер Geely, китайський кросовер Fullscreen
Кросовер отримає 1,5-літровий турбомотор Volvo
Фото: CarNewsChina

Geely Vision X6 Pro — глибоко модернізована версія добре знайомої українцям моделі Emgrand X7. Вона може з'явитися і на нашому ринку, адже китайський бренд повернувся в Україну.

У кросовера нова широка решітка радіатора, а також змінені бампери, фари та ліхтарі. Задні стійки пофарбовані в чорний колір, що створює ефект даху, що "парить".

Geely Vision X6 Pro, новий Geely Vision X6 Pro, кросовер Geely, китайський кросовер Fullscreen
Позаду замінені ліхтарі
Фото: CarNewsChina

Розміри Geely Vision X6 Pro:

  • Довжина – 4518 мм
  • Ширина – 1534 мм
  • Висота – 1715 мм
  • Колісна база – 2661 мм
Важливо
Сім місць та ціна $18 300: представлений найбільший кросовер Geely (фото)
Сім місць та ціна $18 300: представлений найбільший кросовер Geely (фото)

Салон Geely Vision X6 Pro захований камуфляжем, але можна розглянути нові кермо та важіль КПП, а також збільшений тачскрин мультимедіа. Окрім того, з'явиться віртуальна панель приладів. Базова версія отримає кондиціонер, парктронік та підігрів сидінь.

Geely Vision X6 Pro, новий Geely Vision X6 Pro, кросовер Geely, китайський кросовер Fullscreen
У салоні з'явився великий тачскрин
Фото: CarNewsChina

Китайський кросовер оснастять 1,5-літровим турбомотором Volvo на 184 к. с. — Як у нового Geely Bouye L. У парі з ним працюватиме 7-ступінчастий робот із двома зчепленнями.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні з'явився електромобіль від Geely та Volvo із запасом ходу 700 км.