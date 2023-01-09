В США презентовали безумный 1800-сильный гиперкар для трека (видео)

Hennessey Venom F5 Revolution весит менее 1360 кг и может развивать скорость свыше 400 км/ч. Его цена составляет 2,7 миллиона долларов.

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Hennessey Performance представила экстремальную версию гиперкара Venom F5. Модификация Revolution получила множество доработок, которые помогут улучшить время прохождения круга на треке. Об этом рассказали на сайте CarBuzz.

Hennessey Venom F5 Revolution, как и стандартная версия оснащается 6,6-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом, мощностью 1817 л.с. Трековая модификация стала легче и получила больше прижимной силы.

[ + – ] Hennessey Venom F5 Revolution оснащается огромным антикрылом, которое может регулировать угол своего наклона Фото: Hennessey

В Hennessey заявили, что Venom F5 Revolution весит менее 1360 кг. Активное заднее антикрыло обеспечивает 362 кг прижимной силы на скорости 300 км/ч и 635 кг при достижении скорости 400 км/ч.

Спереди установили массивный карбоновый сплиттер, который максимально прижимает переднюю часть гиперкара к земле. Также появился новый центральный воздухозаборник на крыше, который помогает охлаждать двигатель.

[ + – ] Hennessey Venom F5 Revolution получил новый гоночный руль Фото: Hennessey

Подвеску доработали для езды по треку. Амортизаторы можно регулировать самостоятельно при помощи инструментов.

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Помимо этого Hennessey Venom F5 Revolution получил новые кованые легкосплавные диски. Появилась и цифровая бортовая система телеметрии, которая может измерять время круга, интервалы, перегрузку и многое другое.

Стоимость трекового гиперкара составляет 2,7 миллиона долларов. По словам Hennessey, многие экземпляры уже распроданы. Всего будет выпущено 24 единицы Venom F5 Revolution.

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