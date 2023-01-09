У США презентували шалений 1800-сильний гіперкар для треку (відео)

Hennessey Venom F5 Revolution важить менше ніж 1360 кг і може розвивати швидкість понад 400 км/год. Його ціна складає 2,7 мільйона доларів.

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Hennessey Performance представила екстремальну версію гіперкара Venom F5. Модифікація Revolution отримала багато доробок, які допоможуть покращити час проходження кола на треку. Про це розповіли на сайті CarBuzz.

Hennessey Venom F5 Revolution, як і стандартна версія, оснащується 6,6-літровим двигуном V8 з подвійним турбонаддувом, потужністю 1817 к. с. Трекова модифікація стала легшою і отримала більше притискної сили.

[ + – ] Hennessey Venom F5 Revolution оснащується величезним антикрилом, яке може регулювати кут свого нахилу Фото: Hennessey

У Hennessey заявили, що Venom F5 Revolution важить менше, ніж 1360 кг. Активне заднє антикрило забезпечує 362 кг притискної сили на швидкості 300 км/год та 635 кг при досягненні швидкості 400 км/год.

Спереду встановили масивний карбоновий спліттер, який максимально притискає передню частину гіперкара до землі. Також з'явився новий центральний повітрозабірник на даху, що допомагає охолоджувати двигун.

[ + – ] Hennessey Venom F5 Revolution отримав нове перегонове кермо Фото: Hennessey

Підвіску допрацювали для їзди по треку. Амортизатори можна самостійно регулювати за допомогою інструментів.

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Крім цього, Hennessey Venom F5 Revolution отримав нові ковані легкосплавні диски. З'явилася і цифрова бортова система телеметрії, яка може вимірювати час кола, інтервали, перевантаження та багато іншого.

Вартість трекового гіперкара складає 2,7 мільйона доларів. За словами Hennessey, багато екземплярів вже розпродано. Усього буде випущено 24 одиниці Venom F5 Revolution.

Раніше Фокус розповідав, що в США суперкар Ford GT 2006 випуску розігнався до 500,1 км/год.