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Авто

В России будут выпускать копию китайского электрокара под "отечественным" брендом (фото)

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Фото: autohome.com.cn | Российский Alfarus не будет отличаться от FAW Bestune NAT

Электромобиль Alfarus будут предлагать в России исключительно для такси и каршеринга. Он является полной копией китайского FAW Bestune NAT.

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В Саратовской области РФ планируют выпускать электрокар под новым брендом Alfarus. Автомобиль является копией электрического минивэна FAW Bestune NAT с другим логотипом. Об этом рассказали в Комсомольской правде.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что новую модель будут выпускать уже в этом году на предприятии в Энгельсе (недалеко от базы стратегической авиации, с которой взлетают бомбардировщики для ракетных обстрелов Украины). Проект запустят специально для такси и каршеринга, но в будущем электромобиль появится и в свободной продаже.

FAW Bestune NAT Fullscreen
Российский FAW Bestune NAT получит новые шильдики и логотип Alfarus
Фото: Комсомольская правда

О выпуске нового "отечественного" электромобиля стало известно в декабре. Тогда российская компания АльфаТех подписала соглашение с китайским концерном FAW Group.

FAW Bestune NAT выпускается в Китае с 2021 года. Минивэн получил сдвижную заднюю дверь с одной стороны с электроприводом.

FAW Bestune NAT Fullscreen
Компактный FAW Bestune NAT обладает неплохим запасом хода
Фото: autohome.com.cn

Как и в случае с "Москвичем", российский Alfarus совершенно не будет отличаться от китайского FAW Bestune NAT. В этот раз россияне не стали скрывать этот факт.

Габариты FAW Bestune NAT:

  • Длина — 4450 мм
  • Ширина — 1840 мм
  • Высота — 1680 мм

Модель предлагается только с передним приводом. Заявленный запас хода на одном заряде составляет 420 км.

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Также аккумуляторные батареи FAW Bestune NAT можно не только заряжать, но и быстро менять на новые. Это якобы позволит снизить затраты на эксплуатацию авто.

FAW Bestune NAT Fullscreen
FAW Bestune NAT обладает просторным интерьером и неплохим оснащением
Фото: autohome.com.cn

Стоимость модели в РФ пока не объявлена. Цены на FAW Bestune NAT в Китае начинаются с 22 тысяч долларов.

Ранее Фокус писал, что и новые модели Lada будут копиями китайских автомобилей.