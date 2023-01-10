В России будут выпускать копию китайского электрокара под "отечественным" брендом (фото)
Электромобиль Alfarus будут предлагать в России исключительно для такси и каршеринга. Он является полной копией китайского FAW Bestune NAT.
В Саратовской области РФ планируют выпускать электрокар под новым брендом Alfarus. Автомобиль является копией электрического минивэна FAW Bestune NAT с другим логотипом. Об этом рассказали в Комсомольской правде.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что новую модель будут выпускать уже в этом году на предприятии в Энгельсе (недалеко от базы стратегической авиации, с которой взлетают бомбардировщики для ракетных обстрелов Украины). Проект запустят специально для такси и каршеринга, но в будущем электромобиль появится и в свободной продаже.
О выпуске нового "отечественного" электромобиля стало известно в декабре. Тогда российская компания АльфаТех подписала соглашение с китайским концерном FAW Group.
FAW Bestune NAT выпускается в Китае с 2021 года. Минивэн получил сдвижную заднюю дверь с одной стороны с электроприводом.
Как и в случае с "Москвичем", российский Alfarus совершенно не будет отличаться от китайского FAW Bestune NAT. В этот раз россияне не стали скрывать этот факт.
Габариты FAW Bestune NAT:
- Длина — 4450 мм
- Ширина — 1840 мм
- Высота — 1680 мм
Модель предлагается только с передним приводом. Заявленный запас хода на одном заряде составляет 420 км.Важно
Также аккумуляторные батареи FAW Bestune NAT можно не только заряжать, но и быстро менять на новые. Это якобы позволит снизить затраты на эксплуатацию авто.
Стоимость модели в РФ пока не объявлена. Цены на FAW Bestune NAT в Китае начинаются с 22 тысяч долларов.
Ранее Фокус писал, что и новые модели Lada будут копиями китайских автомобилей.