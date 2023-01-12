Авангардный дизайн и мотор Volvo: новый Geely Coolray 2023 рассекречен до премьеры (фото)
Geely Coolray кардинально поменялся внешне и выдержан в новом фирменном стиле. Кроссовер дебютирует со 184-сильной турбочетверкой.
В интернет попали первые фото Geely Coolray второго поколения. Презентация компактного кроссовера (в Китае он известен как Binyue Cool) должна состояться в нынешнем году. Об этом сообщает сайт Autohome.
Geely Coolray 2023 выполнен в новом фирменном стиле и очень напоминает старшего брата Bouye L. У него высокий капот, огромная решетка радиатора и Т-образные светодиодные фары. Фонари растянуты на всю ширину кузова.
Также появится спортивная версия S с обвесом, 18-дюймовыми дисками, спойлером на крыше и четырьмя выхлопными трубами. Китайский кроссовер заметно подрастет по сравнению с предшественником.
Размеры Geely Coolray 2023:
- Длина – 4510 мм
- Ширина – 1865 мм
- Высота – 1650 мм
- Колесная база – 2700 мм
Интерьер Geely Coolray не показан, но известно, что по примеру старшего брата он получит сенсорный дисплей портретного формата.
Китайский кроссовер со старта будет оснащен 1,5-литровым бензиновым турбомотором Volvo на 184 л. с. и 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Позже также может появиться гибридная версия.
Ранее Фокус сообщал, что Geely готовят семейный кроссовер по цене Дастера.