Авангардный дизайн и мотор Volvo: новый Geely Coolray 2023 рассекречен до премьеры (фото)

Geely Coolray кардинально поменялся внешне и выдержан в новом фирменном стиле. Кроссовер дебютирует со 184-сильной турбочетверкой.

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В интернет попали первые фото Geely Coolray второго поколения. Презентация компактного кроссовера (в Китае он известен как Binyue Cool) должна состояться в нынешнем году. Об этом сообщает сайт Autohome.

Geely Coolray 2023 выполнен в новом фирменном стиле и очень напоминает старшего брата Bouye L. У него высокий капот, огромная решетка радиатора и Т-образные светодиодные фары. Фонари растянуты на всю ширину кузова.

[ + – ] Кроссовер существенно подрос в размерах Фото: autohome.com.cn

Также появится спортивная версия S с обвесом, 18-дюймовыми дисками, спойлером на крыше и четырьмя выхлопными трубами. Китайский кроссовер заметно подрастет по сравнению с предшественником.

Размеры Geely Coolray 2023:

Длина – 4510 мм

Ширина – 1865 мм

Высота – 1650 мм

Колесная база – 2700 мм

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Интерьер Geely Coolray не показан, но известно, что по примеру старшего брата он получит сенсорный дисплей портретного формата.

Китайский кроссовер со старта будет оснащен 1,5-литровым бензиновым турбомотором Volvo на 184 л. с. и 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Позже также может появиться гибридная версия.

Ранее Фокус сообщал, что Geely готовят семейный кроссовер по цене Дастера.