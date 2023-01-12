Авангардний дизайн і двигун Volvo: новий Geely Coolray 2023 розсекречений до прем'єри (фото)

Geely Coolray кардинально змінився зовні та витриманий у новому фірмовому стилі. Кросовер дебютує зі 184-сильною турбочетвіркою.

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До інтернету потрапили перші фото Geely Coolray другого покоління. Презентація компактного кросовера (у Китаї він відомий як Binyue Cool) має відбутися цього року. Про це повідомляє сайт Autohome.

Geely Coolray 2023 виконаний у новому фірмовому стилі і дуже нагадує старшого брата Bouye L. У нього високий капот, величезна решітка радіатора та Т-подібні світлодіодні фари. Ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова.

[ + – ] Кросовер суттєво підріс у розмірах Фото: autohome.com.cn

Також з'явиться спортивна версія S з обвісом, 18-дюймовими дисками, спойлером на даху та чотирма вихлопними трубами. Китайський кросовер помітно підросте порівняно з попередником.

Розміри Geely Coolray 2023:

Довжина – 4510 мм

Ширина – 1865 мм

Висота – 1650 мм

Колісна база – 2700 мм

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Інтер'єр Geely Coolray не показаний, але відомо, що як і зі старшим братом, він отримає сенсорний дисплей портретного формату.

Китайський кросовер зі старту буде оснащений 1,5-літровим бензиновим турбомотором Volvo на 184 к. с. та 7-ступінчастим роботом з двома зчепленнями. Пізніше може з'явитися гібридна версія.

Раніше Фокус повідомляв, що Geely готують сімейний кросовер за ціною Дастера.