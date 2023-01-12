Какие гибридные авто украинцы покупали в 2022 году: самые популярные модели

Чаще всего в 2022 году украинцы покупали подержанные гибридные авто. Доля гибридов на рынке новых легковых авто в Украине составила 13%.

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В 2022 году украинцы купили 11,1 тысячи гибридных автомобилей. Это на 40% меньше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в УкрАвтопроме.

В основном в 2022 году украинцы покупали подержанные гибридные авто. Примерно 5 тысяч гибридов были новыми. Остальные 6,1 тысячи авто приобрели на вторичном рынке.

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Доля гибридов на рынке новых легковых авто в Украине составила 13%. За 2022 год всего 1,6% составили импортируемые авто с пробегом.

[ + – ] Кроссовер Toyota RAV4 Hybrid стал самым популярным новым гибридом в Украине Фото: Toyota

Самые популярные новые гибриды в 2022 году:

Toyota RAV4 Hybrid — 1132 авто Mercedes-Benz GLE — 426 авто Toyota Highlander Hybrid — 393 авто

[ + – ] Toyota Prius стал самым популярным гибридом с пробегом в Украине Фото: Toyota

Самые популярные гибридные авто с пробегом в 2022 году:

Toyota Prius — 750 авто Ford Fusion — 641 авто Ford C-Max Hybrid — 416 авто

Ранее Фокус рассказал, какие подержанные автомобили украинцы пригоняли из других стран в 2022 году. Весной рынок б/у авто обвалился, ведь после начала полномасштабного российского вторжения их регистрацию временно прекратили.

Также мы сообщали, какие автомобили с пробегом покупали украинцы в 2022 году. Внутренние перепродажи б/у авто снизились на 24,7% по сравнению с 2021 годом, но все равно остаются довольно высокими.