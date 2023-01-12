Какие гибридные авто украинцы покупали в 2022 году: самые популярные модели
Чаще всего в 2022 году украинцы покупали подержанные гибридные авто. Доля гибридов на рынке новых легковых авто в Украине составила 13%.
В 2022 году украинцы купили 11,1 тысячи гибридных автомобилей. Это на 40% меньше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в УкрАвтопроме.
В основном в 2022 году украинцы покупали подержанные гибридные авто. Примерно 5 тысяч гибридов были новыми. Остальные 6,1 тысячи авто приобрели на вторичном рынке.Важно
Доля гибридов на рынке новых легковых авто в Украине составила 13%. За 2022 год всего 1,6% составили импортируемые авто с пробегом.
Самые популярные новые гибриды в 2022 году:
- Toyota RAV4 Hybrid — 1132 авто
- Mercedes-Benz GLE — 426 авто
- Toyota Highlander Hybrid — 393 авто
Самые популярные гибридные авто с пробегом в 2022 году:
- Toyota Prius — 750 авто
- Ford Fusion — 641 авто
- Ford C-Max Hybrid — 416 авто
Ранее Фокус рассказал, какие подержанные автомобили украинцы пригоняли из других стран в 2022 году. Весной рынок б/у авто обвалился, ведь после начала полномасштабного российского вторжения их регистрацию временно прекратили.
Также мы сообщали, какие автомобили с пробегом покупали украинцы в 2022 году. Внутренние перепродажи б/у авто снизились на 24,7% по сравнению с 2021 годом, но все равно остаются довольно высокими.