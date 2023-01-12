Які гібридні авто українці купували у 2022 році: найпопулярніші моделі

Найчастіше у 2022 році українці купували гібридні авто. Частка гібридів на ринку нових легкових автомобілів в Україні склала 13%.

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2022 року українці купили 11,1 тисячі гібридних автомобілів. Це на 40% менше, ніж торік. Про це повідомили в Укравтопромі.

В основному у 2022 році українці купували гібридні авто. Приблизно 5 тисяч гібридів були новими. Інші 6,1 тисячі авто придбали на вторинному ринку.

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Частка гібридів на ринку нових легкових автомобілів в Україні склала 13%. За 2022 рік лише 1,6% склали імпортовані авто з пробігом.

[ + – ] Кросовер Toyota RAV4 Hybrid став найпопулярнішим новим гібридом в Україні Фото: Toyota

Найпопулярніші нові гібриди у 2022 році:

Toyota RAV4 Hybrid — 1132 авто Mercedes-Benz GLE — 426 авто Toyota Highlander Hybrid — 393 авто

[ + – ] Toyota Prius став найпопулярнішим гібридом з пробігом в Україні Фото: Toyota

Найпопулярніші гібридні авто з пробігом у 2022 році:

Toyota Prius — 750 авто Ford Fusion — 641 авто Ford C-Max Hybrid — 416 авто

Раніше Фокус розповів, які старі автомобілі українці приганяли з інших країн у 2022 році. Навесні ринок уживаних автомобілів обвалився, адже після початку повномасштабного російського вторгнення їх реєстрацію тимчасово припинили.

Також ми повідомляли, які автомобілі з пробігом купували українці у 2022 році. Внутрішні перепродажі вживаних автомобілів знизилися на 24,7% порівняно з 2021 роком, але все одно залишаються досить високими.