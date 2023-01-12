Які гібридні авто українці купували у 2022 році: найпопулярніші моделі
Найчастіше у 2022 році українці купували гібридні авто. Частка гібридів на ринку нових легкових автомобілів в Україні склала 13%.
2022 року українці купили 11,1 тисячі гібридних автомобілів. Це на 40% менше, ніж торік. Про це повідомили в Укравтопромі.
В основному у 2022 році українці купували гібридні авто. Приблизно 5 тисяч гібридів були новими. Інші 6,1 тисячі авто придбали на вторинному ринку.Важливо
Частка гібридів на ринку нових легкових автомобілів в Україні склала 13%. За 2022 рік лише 1,6% склали імпортовані авто з пробігом.
Найпопулярніші нові гібриди у 2022 році:
- Toyota RAV4 Hybrid — 1132 авто
- Mercedes-Benz GLE — 426 авто
- Toyota Highlander Hybrid — 393 авто
Найпопулярніші гібридні авто з пробігом у 2022 році:
- Toyota Prius — 750 авто
- Ford Fusion — 641 авто
- Ford C-Max Hybrid — 416 авто
Раніше Фокус розповів, які старі автомобілі українці приганяли з інших країн у 2022 році. Навесні ринок уживаних автомобілів обвалився, адже після початку повномасштабного російського вторгнення їх реєстрацію тимчасово припинили.
Також ми повідомляли, які автомобілі з пробігом купували українці у 2022 році. Внутрішні перепродажі вживаних автомобілів знизилися на 24,7% порівняно з 2021 роком, але все одно залишаються досить високими.