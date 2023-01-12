В Китае разъяренный постоялец заехал на авто в вестибюль отеля (видео)

Владелец Audi разозлился из-за пропажи ноутбука и обвинил персонал отеля в воровстве. Теперь он арестован и ему грозит тюремный срок.

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Курьезный случай произошел на днях в одном из отелей Шанхая. Разозленный постоялец протаранил на машине стеклянные двери и заехал прямо в холл здания. Видео инцидента опубликовал канал CNA.

В ролике видно, как кабриолет Audi A5 разбивает входную дверь и прорывается в вестибюль отеля. Владелец пытается ездить по помещению, но на скользком полу авто заносит и оно несколько раз врезается. По счастливой случайности никто не пострадал.

После очередного столкновения машина заглохла, но водитель заперся в салоне. Охране отеля пришлось разбить стекло Audi, чтобы попасть внутрь.

Прибывшая на место происшествия полиция арестовала водителя Audi и ему грозит тюремный срок. Пока информации о нем немного — сообщается лишь, что его зовут Чен и ему 28 лет.

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Причиной гнева китайца стал пропавший в отеле ноутбук. Постоялец поругался с персоналом, подозревая, что его украли сотрудники отеля. Примечательно, что позже ноутбук нашелся на улице возле здания отеля.

Ранее Фокус рассказывал, что в Китае недовольные владельцы Tesla разгромили автосалон бренда.

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