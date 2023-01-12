У Китаї розлючений постоялець заїхав на авто у вестибюль готелю (відео)

Власник Audi розлютився через зникнення ноутбука і звинуватив персонал готелю у крадіжці. Тепер його заарештовано і йому загрожує тюремний термін.

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Курйозний випадок стався днями в одному з готелів Шанхаю. Розлючений постоялець протаранив на машині скляні двері та заїхав прямо до холу будівлі. Відео інциденту опублікував канал CNA.

У ролику видно, як кабріолет Audi A5 розбиває вхідні двері та проривається у вестибюль готелю. Власник намагається їздити по приміщенню, але на слизькій підлозі авто заносить і воно кілька разів врізається. Завдяки щасливому випадку ніхто не постраждав.

Після чергового зіткнення машина затихла, але водій замкнувся в салоні. Охороні готелю довелося розбити скло Audi, щоб потрапити усередину.

Поліція, яка прибула на місце події, заарештувала водія Audi і йому загрожує тюремний термін. Поки що інформації про нього небагато — повідомляється лише, що його звуть Чен та йому 28 років.

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Причиною гніву китайця став ноутбук, що зник у готелі. Постоялець посварився з персоналом, підозрюючи, що його вкрали працівники готелю. Примітно, що згодом ноутбук знайшовся на вулиці біля будівлі готелю.

Раніше Фокус розповідав, що у Китаї незадоволені власники Tesla розгромили автосалон бренду.

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