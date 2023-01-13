Toyota представила водородную и электрическую версии модели Corolla из 80-х (фото)

Популярный в 80-х хэтчбек получил вторую жизнь благодаря передовым технологиям Toyota. В компании показали свое виденье классических автомобилей в современном мире.

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На Токийском автосалоне 2023 Toyota представила концепты водородной и электрической версии хэтчбека Corolla (AE86). В компании отметили, что так они могут дать вторую жизнь для любимых автомобилей. Подробности рассказали на сайте PistonHeads.

Toyota AE86 была невероятно популярным автомобилем в Японии в 80-х. Автолюбители выбирали эту модель из-за ее низкой стоимости и отличной управляемости.

Концепт AE86 Levin с зелеными наклейками EV оснащается аккумулятором от подключаемого гибрида Prius и электромотором от Tundra HEV. Внутри даже можно найти ручку переключения передач, которую нечасто встретишь на электромобилях. В Toyota отметили, что электрический вариант хэтчбека по-прежнему отлично управляется.

[ + – ] Концепт Toyota AE86 Levin использует аккумулятор от Prius и электромотор от Tundra HEV [ + – ] Концепт Toyota AE86 Levin использует аккумулятор от Prius и электромотор от Tundra HEV [ + – ] Концепт Toyota AE86 Levin использует аккумулятор от Prius и электромотор от Tundra HEV [ + – ] Концепт Toyota AE86 Levin использует аккумулятор от Prius и электромотор от Tundra HEV

Второй концепт AE86 Trueno с двигателем 4A-GE с двумя распредвалами дополнили водородными технологиями. В авто установили два резервуара для хранения водорода от Toyota Mirai. Они спрятаны в багажнике.

[ + – ] Toyota AE86 Trueno сохранил двигатель 4A-GE, но дополнен водородными технологиями [ + – ] Toyota AE86 Trueno сохранил двигатель 4A-GE, но дополнен водородными технологиями [ + – ] Toyota AE86 Trueno сохранил двигатель 4A-GE, но дополнен водородными технологиями [ + – ] Toyota AE86 Trueno сохранил двигатель 4A-GE, но дополнен водородными технологиями

Водородный AE86 Trueno был разработан совместно с гоночным подразделением Toyota Gazoo Racing. Инженеры помогли сохранить многие отличительные черты оригинала, дополнив его современными технологиями.

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В Toyota подчеркнули, что концепты являются демонстрацией того, что могут обеспечить их передовые разработки. Автомобили не планируют запускать в серийное производство.

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