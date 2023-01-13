Toyota представила водневу та електричну версії моделі Corolla з 80-х (фото)

Популярний у 80-х хетчбек отримав друге життя завдяки передовим технологіям Toyota. У компанії показали своє бачення класичних автомобілів у світі.

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На Токійському автосалоні 2023 року Toyota представила концепти водневої та електричної версій хетчбека Corolla (AE86). У компанії наголосили, що так вони можуть дати друге життя для улюблених автомобілів. Подробиці розповіли на сайті PistonHeads.

Toyota AE86 була неймовірно популярним автомобілем в Японії у 80-х. Автолюбителі вибирали цю модель через її низьку вартість та відмінну керованість.

Концепт AE86 Levin із зеленими наклейками EV оснащується акумулятором від гібрида Prius, що підключається, і електромотором від Tundra HEV. Усередині можна знайти ручку перемикання передач, яку нечасто зустрінеш в електромобілях. У Toyota відзначили, що електричний варіант хетчбека, як і раніше, відмінно управляється.

[ + – ] Концепт Toyota AE86 Levin використовує акумулятор від Prius та електромотор від Tundra HEV [ + – ] Концепт Toyota AE86 Levin використовує акумулятор від Prius та електромотор від Tundra HEV [ + – ] Концепт Toyota AE86 Levin використовує акумулятор від Prius та електромотор від Tundra HEV [ + – ] Концепт Toyota AE86 Levin використовує акумулятор від Prius та електромотор від Tundra HEV

Другий концепт AE86 Trueno з двигуном 4A-GE з двома розподільними валами доповнили водневими технологіями. В авто встановили два резервуари для зберігання водню від Toyota Mirai. Вони заховані у багажнику.

[ + – ] Toyota AE86 Trueno зберіг двигун 4A-GE, але доповнений водневими технологіями [ + – ] Toyota AE86 Trueno зберіг двигун 4A-GE, але доповнений водневими технологіями [ + – ] Toyota AE86 Trueno зберіг двигун 4A-GE, але доповнений водневими технологіями [ + – ] Toyota AE86 Trueno зберіг двигун 4A-GE, але доповнений водневими технологіями

Водневий AE86 Trueno був розроблений разом із гоночним підрозділом Toyota Gazoo Racing. Інженери допомогли зберегти багато відмінних рис оригіналу, доповнивши його сучасними технологіями.

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У Toyota наголосили, що концепти є демонстрацією того, що можуть забезпечити їх передові розробки. Автомобілі не планують запускати у серійне виробництво.

Раніше Фокус показав найяскравіші новинки Токійського автосалону 2023 року.