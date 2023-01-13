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Авто

Toyota представила водневу та електричну версії моделі Corolla з 80-х (фото)

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Фото: Toyota | Концепти демонструють можливості збереження культових моделей

Популярний у 80-х хетчбек отримав друге життя завдяки передовим технологіям Toyota. У компанії показали своє бачення класичних автомобілів у світі.

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На Токійському автосалоні 2023 року Toyota представила концепти водневої та електричної версій хетчбека Corolla (AE86). У компанії наголосили, що так вони можуть дати друге життя для улюблених автомобілів. Подробиці розповіли на сайті PistonHeads.

Toyota AE86 була неймовірно популярним автомобілем в Японії у 80-х. Автолюбителі вибирали цю модель через її низьку вартість та відмінну керованість.

Концепт AE86 Levin із зеленими наклейками EV оснащується акумулятором від гібрида Prius, що підключається, і електромотором від Tundra HEV. Усередині можна знайти ручку перемикання передач, яку нечасто зустрінеш в електромобілях. У Toyota відзначили, що електричний варіант хетчбека, як і раніше, відмінно управляється.

Концепт Toyota AE86 Levin використовує акумулятор від Prius та електромотор від Tundra HEV Fullscreen
Концепт Toyota AE86 Levin використовує акумулятор від Prius та електромотор від Tundra HEV
Концепт Toyota AE86 Levin використовує акумулятор від Prius та електромотор від Tundra HEV Fullscreen
Концепт Toyota AE86 Levin використовує акумулятор від Prius та електромотор від Tundra HEV
Концепт Toyota AE86 Levin використовує акумулятор від Prius та електромотор від Tundra HEV Fullscreen
Концепт Toyota AE86 Levin використовує акумулятор від Prius та електромотор від Tundra HEV
Концепт Toyota AE86 Levin використовує акумулятор від Prius та електромотор від Tundra HEV Fullscreen
Концепт Toyota AE86 Levin використовує акумулятор від Prius та електромотор від Tundra HEV
Концепт Toyota AE86 Levin використовує акумулятор від Prius та електромотор від Tundra HEV
Концепт Toyota AE86 Levin використовує акумулятор від Prius та електромотор від Tundra HEV
Концепт Toyota AE86 Levin використовує акумулятор від Prius та електромотор від Tundra HEV
Концепт Toyota AE86 Levin використовує акумулятор від Prius та електромотор від Tundra HEV

Другий концепт AE86 Trueno з двигуном 4A-GE з двома розподільними валами доповнили водневими технологіями. В авто встановили два резервуари для зберігання водню від Toyota Mirai. Вони заховані у багажнику.

Toyota AE86 Trueno зберіг двигун 4A-GE, але доповнений водневими технологіями Fullscreen
Toyota AE86 Trueno зберіг двигун 4A-GE, але доповнений водневими технологіями
Toyota AE86 Trueno зберіг двигун 4A-GE, але доповнений водневими технологіями Fullscreen
Toyota AE86 Trueno зберіг двигун 4A-GE, але доповнений водневими технологіями
Toyota AE86 Trueno зберіг двигун 4A-GE, але доповнений водневими технологіями Fullscreen
Toyota AE86 Trueno зберіг двигун 4A-GE, але доповнений водневими технологіями
Toyota AE86 Trueno зберіг двигун 4A-GE, але доповнений водневими технологіями Fullscreen
Toyota AE86 Trueno зберіг двигун 4A-GE, але доповнений водневими технологіями
Toyota AE86 Trueno зберіг двигун 4A-GE, але доповнений водневими технологіями
Toyota AE86 Trueno зберіг двигун 4A-GE, але доповнений водневими технологіями
Toyota AE86 Trueno зберіг двигун 4A-GE, але доповнений водневими технологіями
Toyota AE86 Trueno зберіг двигун 4A-GE, але доповнений водневими технологіями

Водневий AE86 Trueno був розроблений разом із гоночним підрозділом Toyota Gazoo Racing. Інженери допомогли зберегти багато відмінних рис оригіналу, доповнивши його сучасними технологіями.

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У стилі 70-х: дві моделі Toyota отримали оригінальні ретроверсії (фото)
У стилі 70-х: дві моделі Toyota отримали оригінальні ретроверсії (фото)

У Toyota наголосили, що концепти є демонстрацією того, що можуть забезпечити їх передові розробки. Автомобілі не планують запускати у серійне виробництво.

Раніше Фокус показав найяскравіші новинки Токійського автосалону 2023 року.