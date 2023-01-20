Chevrolet готовят дешевый электрический пикап стоимостью менее 30 000 долларов (фото)

Chevrolet хочет сделать свой пикап максимально доступным. Дизайнеры продолжают работать над его внешним видом, чтобы он выглядел максимально привлекательным для покупателей.

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Chevrolet готовит небольшой и доступный электрический пикап. Его построят на базе модели S10 и будут продавать по цене менее 30 тысяч долларов. Об этом рассказали на сайте Automotive News.

Пикап Chevrolet S10 является прямым конкурентом моделей Ford Maverick и Hyundai Santa Cruz. Его электрическая версия будет иметь грузовую платформу длиной от 1,2 до 1,4 метра и две двери.

[ + – ] Электрический пикап станет меньше Chevrolet S10, но получит более стильный дизайн Фото: General Motors

Электромобиль Chevrolet S10 получит более современный и смелый внешний вид в сравнении с бензиновой версией пикапа. Возможно, он получит новое название.

General Motors устроили закрытый показ электрического пикапа для журналистов. Им запретили делать снимки, но они рассказали, что пикап вполне может завоевать свою аудиторию.

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В General Motors впервые показали дизайн нового пикапа Silverado (фото)

По слухам, новый электрический пикап будут выпускать в одной из стран Латинской Америки, ведь именно этот регион станет приоритетным для модели. Его планируют сделать максимально доступным широкому кругу потребителей.

Ранее Фокус сообщал, что Chevrolet презентовали свой самый дешевый пикап Montana, который стоит от 25 950 долларов.