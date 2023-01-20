Chevrolet готують дешевий електричний пікап вартістю менше 30 000 доларів (фото)

Chevrolet хоче зробити свій пікап максимально доступним. Дизайнери продовжують працювати над зовнішнім виглядом, щоб він виглядав максимально привабливим для покупців.

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Chevrolet готує невеликий та доступний електричний пікап. Його збудують на базі моделі S10 і продаватимуть за ціною менше 30 тисяч доларів. Про це розповіли на сайті Automotive News.

Пікап Chevrolet S10 є прямим конкурентом моделей Ford Maverick та Hyundai Santa Cruz. Його електрична версія матиме вантажну платформу завдовжки від 1,2 до 1,4 метра та двоє дверей.

[ + – ] Електричний пікап поменшає Chevrolet S10, але отримає більш стильний дизайн Фото: General Motors

Електромобіль Chevrolet S10 отримає більш сучасний та сміливий зовнішній вигляд у порівнянні з бензиновою версією пікапа. Можливо, він отримає нову назву.

General Motors влаштували закритий показ електричного пікапа для журналістів. Їм заборонили робити знімки, але вони розповіли, що пікап може завоювати свою аудиторію.

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З чуток, новий електричний пікап випускатимуть в одній із країн Латинської Америки, адже саме цей регіон стане пріоритетним для моделі. Його планують зробити максимально доступним широкому колу споживачів.

Раніше Фокус повідомляв, що Chevrolet презентували свій найдешевший пікап Montana, який коштує від 25 950 доларів.