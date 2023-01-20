Новейший электрический минивэн Volkswagen ID.Buzz получил стильный тюнинг (фото)

Тюнеры заменили стандартные диски Volkswagen ID.Buzz, сделали его ниже и оснастили новыми аэродинамичными элементами. Электрический минивэн стал выглядеть еще более стильно.

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Электрический минивэн Volkswagen ID.Buzz только летом 2022 года поступил в производство, но в ателье Prior Design уже подготовили для него тюнинг пакет. Подробности тюнеры рассказали на своем YouTube-канале.

В Prior Design решили не слишком сильно менять дизайн стандартного Volkswagen ID.Buzz, так как минивэн уже выглядит достаточно стильно. Вместо этого тюнеры решили доработать некоторые детали дизайна.

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Чтобы минивэн выглядел еще более впечатляюще, на него установили белые колесные диски Rotiform. Подвеску электромобиля сделали ниже.

[ + – ] На Volkswagen ID.Buzz установили стильные диски Rotiform Фото: Prior Design

Фальшивую решетку радиатора покрасили в темно-серый цвет, как и верхнюю часть авто. Спереди установлен небольшой сплиттер.

[ + – ] Спереди появился небольшой сплиттер Фото: Prior Design

По бокам минивэна появились новые боковые юбки, а сзади — новый диффузор. Над крышкой багажника разместили небольшой спойлер.

[ + – ] Тюнеры установили на Volkswagen ID.Buzz новый задний диффузор Фото: Prior Design

Volkswagen в настоящее время продает две версии ID. Buzz. В Германии минивэн можно купить по цене от 59 000 долларов. Он оснащается электромотором мощностью 204 л.с. и батареей на 77 кВтч. Запас хода электромобиля составляет 418 километров на одном заряде.

Ранее Фокус писал, что новый Volkswagen ID.Buzz совершил впечатляющий автопробег, проехав 35 000 км по 23 странам мира.