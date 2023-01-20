Новий електричний мінівен Volkswagen ID.Buzz отримав стильний тюнінг (фото)

Тюнери замінили стандартні диски Volkswagen ID.Buzz, зробили його нижчим та оснастили новими аеродинамічні елементи. Електричний мінівен став виглядати ще стильніше.

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Електричний мінівен Volkswagen ID.Buzz лише влітку 2022 року надійшов у виробництво, але в ательє Prior Design вже підготували для нього пакет. Подробиці тюнери розповіли на своєму YouTube каналі.

У Prior Design вирішили не дуже сильно змінювати дизайн стандартного Volkswagen ID.Buzz, оскільки мінівен вже виглядає досить стильно. Натомість тюнери вирішили доопрацювати деякі деталі дизайну.

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Щоб мінівен виглядав ще неймовірніше, на нього встановили білі колісні диски Rotiform. Підвіску електромобіля зробили нижче.

[ + – ] На Volkswagen ID.Buzz встановили стильні диски Rotiform Фото: Prior Design

Фальшиву решітку радіатора пофарбували в темно-сірий колір, як і верхню частину авто. Попереду встановлений невеликий спліттер.

[ + – ] Спереду з'явився невеликий спліттер Фото: Prior Design

З боків мінівена з'явилися нові бічні спідниці, а позаду новий дифузор. Над кришкою багажника розмістили маленький спойлер.

[ + – ] Тюнери встановили на Volkswagen ID.Buzz новий задній дифузор Фото: Prior Design

Volkswagen зараз продає дві версії ID. Buzz. У Німеччині мінівен можна купити за ціною від 59 000 доларів. Він оснащується електромотором потужністю 204 к. с. та батареєю на 77 кВт/г. Запас ходу електромобіля становить 418 км на одному заряді.

Раніше Фокус писав, що новий Volkswagen ID.Buzz здійснив вражаючий автопробіг, проїхавши 35 000 км 23 країнами світу.