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Авто

Гоночная легенда: ржавый и битый Bugatti 20-х уйдет с молотка за 3,5 миллиона евро (фото)

Bugatti Type 35C, Bugatti Type 35, Bugatti 35, Bugatti 35 1929, болид Bugatti
Фото: Artcurial | Этот Bugatti Type 35C выиграл несколько гонок и стал четвертым в Гран-при Монако

Bugatti Type 35 считается одной из самых успешных гоночных моделей в истории. Всего за несколько лет этот болид выиграл свыше 1000 соревнований.

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В Париже на автосалон Artcurial выставлен Bugatti Type 35C 1929 года. Автомобиль проржавел и с вмятинами на кузове, но тем не менее за него планируют выручить от 2,5 до 3,5 миллионов евро. Историю авто раскрыли на официальном сайте аукционного дома.

Bugatti Type 35C, Bugatti Type 35, Bugatti 35, Bugatti 35 1929, болид Bugatti Fullscreen
Автомобиль построили по заказу барона Ротшильда
Фото: Artcurial

Bugatti Type 35 – самая успешная гоночная модель первой половины ХХ века. За несколько лет этот болид выиграл свыше 1000 самых разных соревнований.

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Автомобиль оснащен компрессорной рядной восьмеркой объемом 2,0 л и мощностью 130 л. с. Легкий (760 кг) спорткар разгоняется до 200 км/ч.

Bugatti Type 35C, Bugatti Type 35, Bugatti 35, Bugatti 35 1929, болид Bugatti Fullscreen
На кузове видны вмятины и ржавчина
Фото: Artcurial

Конкретно этот болид Bugatti Type 35C также отметился в гонках. Его первым владельцем стал барон Джордж Филипп Ротшильд. Представитель знаменитой династии в молодости увлекался автоспортом.

Bugatti Type 35C, Bugatti Type 35, Bugatti 35, Bugatti 35 1929, болид Bugatti Fullscreen
Спорткар ни разу не реставрировали за 94 года
Фото: Artcurial

В 1929 году барон Ротшильд на Bugatti Type 35C занял четвертое место в знаменитом Гран-при Монако, а затем выиграл несколько гонок во Франции. В его гараже было несколько Bugatti, поэтому со временем он продал авто другому аристократу-гонщику Марселю Русселе.

Bugatti Type 35C, Bugatti Type 35, Bugatti 35, Bugatti 35 1929, болид Bugatti Fullscreen
Под капотом установлена 130-сильная компрессорная восьмерка
Фото: Artcurial

Автомобиль неоднократно менял владельцев, но никто не реставрировал его. Это самый аутентичный Bugatti Type 35, ведь большинство его деталей родные. Болид и сейчас участвует в гонках ретро-авто.

Ранее Фокус сообщал, что на этом же аукционе продают раритетный кабриолет Delahaye 1950 года, созданный украинцем. Его оценили в 700 000 евро.

Также мы писали, что на аукционе продадут спортивное авто Мистера Бина.