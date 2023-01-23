Гоночная легенда: ржавый и битый Bugatti 20-х уйдет с молотка за 3,5 миллиона евро (фото)

Bugatti Type 35 считается одной из самых успешных гоночных моделей в истории. Всего за несколько лет этот болид выиграл свыше 1000 соревнований.

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В Париже на автосалон Artcurial выставлен Bugatti Type 35C 1929 года. Автомобиль проржавел и с вмятинами на кузове, но тем не менее за него планируют выручить от 2,5 до 3,5 миллионов евро. Историю авто раскрыли на официальном сайте аукционного дома.

[ + – ] Автомобиль построили по заказу барона Ротшильда Фото: Artcurial

Bugatti Type 35 – самая успешная гоночная модель первой половины ХХ века. За несколько лет этот болид выиграл свыше 1000 самых разных соревнований.

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Автомобиль оснащен компрессорной рядной восьмеркой объемом 2,0 л и мощностью 130 л. с. Легкий (760 кг) спорткар разгоняется до 200 км/ч.

[ + – ] На кузове видны вмятины и ржавчина Фото: Artcurial

Конкретно этот болид Bugatti Type 35C также отметился в гонках. Его первым владельцем стал барон Джордж Филипп Ротшильд. Представитель знаменитой династии в молодости увлекался автоспортом.

[ + – ] Спорткар ни разу не реставрировали за 94 года Фото: Artcurial

В 1929 году барон Ротшильд на Bugatti Type 35C занял четвертое место в знаменитом Гран-при Монако, а затем выиграл несколько гонок во Франции. В его гараже было несколько Bugatti, поэтому со временем он продал авто другому аристократу-гонщику Марселю Русселе.

[ + – ] Под капотом установлена 130-сильная компрессорная восьмерка Фото: Artcurial

Автомобиль неоднократно менял владельцев, но никто не реставрировал его. Это самый аутентичный Bugatti Type 35, ведь большинство его деталей родные. Болид и сейчас участвует в гонках ретро-авто.

Ранее Фокус сообщал, что на этом же аукционе продают раритетный кабриолет Delahaye 1950 года, созданный украинцем. Его оценили в 700 000 евро.

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