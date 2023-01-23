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Легенда перегонів: іржавий і битий Bugatti 20-х піде з молотка за 3,5 мільйони євро (фото)

Bugatti Type 35C, Bugatti Type 35, Bugatti 35, Bugatti 35 1929, болід Bugatti
Фото: Artcurial | Цей Bugatti Type 35C виграв кілька гонок і став четвертим у Гран-прі Монако

Bugatti Type 35 вважається однією з найуспішніших перегонових моделей в історії. За кілька років цей болід виграв понад 1000 змагань.

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У Парижі на автосалон Artcurial виставлено Bugatti Type 35C 1929 року. Автомобіль проіржавів і з вм'ятинами на кузові, проте за нього планують виручити від 2,5 до 3,5 мільйонів євро. Історію авто розкрили на офіційному сайті аукціонного дому.

Bugatti Type 35C, Bugatti Type 35, Bugatti 35, Bugatti 35 1929, болід Bugatti Fullscreen
Автомобіль побудували на замовлення барона Ротшильда
Фото: Artcurial

Bugatti Type 35 — найуспішніша перегонова модель першої половини ХХ століття. За кілька років цей болід виграв понад 1000 різних змагань.

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Автомобіль оснащений компресорною рядною вісімкою об'ємом 2,0 л та потужністю 130 к. с. Легкий (760 кг) спорткар розганяється до 200 км/год.

Bugatti Type 35C, Bugatti Type 35, Bugatti 35, Bugatti 35 1929, болід Bugatti Fullscreen
На кузові видно вм'ятини та іржа
Фото: Artcurial

Саме цей болід Bugatti Type 35C також відзначився у перегонах. Його першим власником став барон Джордж Філіп Ротшильд. Представник знаменитої династії у молодості захоплювався автоспортом.

Bugatti Type 35C, Bugatti Type 35, Bugatti 35, Bugatti 35 1929, болід Bugatti Fullscreen
Спорткар жодного разу не реставрували за 94 роки
Фото: Artcurial

У 1929 році барон Ротшильд на Bugatti Type 35C зайняв четверте місце у знаменитому Гран-прі Монако, а потім виграв кілька перегонів у Франції. У його гаражі було кілька Bugatti, тому згодом він продав авто іншому аристократу-перегоннику Марселю Русселе.

Bugatti Type 35C, Bugatti Type 35, Bugatti 35, Bugatti 35 1929, болід Bugatti Fullscreen
Під капотом встановлена 130-сильна компресорна вісімка
Фото: Artcurial

Автомобіль неодноразово змінював власників, але ніхто його не реставрував. Це найавтентичніший Bugatti Type 35, адже більшість його деталей є рідними. Болід і зараз бере участь у перегонах ретро-авто.

Раніше Фокус повідомляв, що на цьому ж аукціоні продають раритетний кабріолет Delahaye 1950 року, створений українцем. Його оцінили у 700 000 євро.

Також ми писали, що на аукціоні продадуть спортивне авто Містера Біна.