Легенда перегонів: іржавий і битий Bugatti 20-х піде з молотка за 3,5 мільйони євро (фото)

Bugatti Type 35 вважається однією з найуспішніших перегонових моделей в історії. За кілька років цей болід виграв понад 1000 змагань.

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У Парижі на автосалон Artcurial виставлено Bugatti Type 35C 1929 року. Автомобіль проіржавів і з вм'ятинами на кузові, проте за нього планують виручити від 2,5 до 3,5 мільйонів євро. Історію авто розкрили на офіційному сайті аукціонного дому.

[ + – ] Автомобіль побудували на замовлення барона Ротшильда Фото: Artcurial

Bugatti Type 35 — найуспішніша перегонова модель першої половини ХХ століття. За кілька років цей болід виграв понад 1000 різних змагань.

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Автомобіль оснащений компресорною рядною вісімкою об'ємом 2,0 л та потужністю 130 к. с. Легкий (760 кг) спорткар розганяється до 200 км/год.

[ + – ] На кузові видно вм'ятини та іржа Фото: Artcurial

Саме цей болід Bugatti Type 35C також відзначився у перегонах. Його першим власником став барон Джордж Філіп Ротшильд. Представник знаменитої династії у молодості захоплювався автоспортом.

[ + – ] Спорткар жодного разу не реставрували за 94 роки Фото: Artcurial

У 1929 році барон Ротшильд на Bugatti Type 35C зайняв четверте місце у знаменитому Гран-прі Монако, а потім виграв кілька перегонів у Франції. У його гаражі було кілька Bugatti, тому згодом він продав авто іншому аристократу-перегоннику Марселю Русселе.

[ + – ] Під капотом встановлена 130-сильна компресорна вісімка Фото: Artcurial

Автомобіль неодноразово змінював власників, але ніхто його не реставрував. Це найавтентичніший Bugatti Type 35, адже більшість його деталей є рідними. Болід і зараз бере участь у перегонах ретро-авто.

Раніше Фокус повідомляв, що на цьому ж аукціоні продають раритетний кабріолет Delahaye 1950 року, створений українцем. Його оцінили у 700 000 євро.

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