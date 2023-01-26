Nissan перестанет выпускать одну из своих популярных моделей: ее заменит электрокар

Nissan Titan не оправдал ожиданий компании, продемонстрировав слабые продажи. Модель хотят заменить на более компактный электрический пикап.

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Nissan планирует отказаться от выпуска своего полноразмерного пикапа Titan. Вместо этого компания предложит модель на электротяге, но поменьше. Об этом рассказали на сайте Motor1.

Nissan активно изучает возможность выпуска небольшого электрического пикапа для рынка США. Эту идею поддержали американские дилеры, которые давно просят такой автомобиль.

Также Nissan планирует прекратить производство модели Titan и выйти с рынка полноразмерных грузовиков уже в 2024 году. По словам компании, пикап не оправдал ожиданий на американском рынке. Модель не попала даже в топ-15 в 2022 году.

Дилеры Nissan не согласны с планами по прекращению выпуска Titan. Председатель Консультативного совета Nissan Тайлер Слэйд заявил, что рынок полноразмерных пикапов является чрезвычайно прибыльным и приносит доход бизнесу запасных частей и сервисного обслуживания.

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Nissan планирует сосредоточиться на создание новой электрической модели, которая по размерам будет сопоставима с Nissan Navara и Frontier. Последний продавался в США в 2022 гораздо лучше. Пикапу даже удалось занять 9 место в списке самых продаваемых моделей на рынке в прошлом году.

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