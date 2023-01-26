Nissan перестане випускати одну з найпопулярніших своїх моделей: її замінить електрокар

Nissan Titan не виправдав очікувань компанії, продемонструвавши слабкі продажі. Модель хочуть замінити більш компактним електричним пікапом.

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Nissan планує відмовитися від випуску свого повнорозмірного пікапа Titan. Натомість компанія запропонує модель на електротязі, але поменше. Про це розповіли на сайті Motor1.

Nissan активно вивчає можливість випуску невеликого електричного пікапа для ринку США. Цю ідею підтримали американські дилери, котрі давно просять такий автомобіль.

Також Nissan планує припинити виробництво моделі Titan та вийти з ринку повнорозмірних вантажівок вже у 2024 році. За словами компанії, пікап не виправдав очікувань на американському ринку. Модель не потрапила навіть у топ 15 в 2022 році.

Дилери Nissan не згодні з планами щодо припинення випуску Titan. Голова Консультативної ради Nissan Тайлер Слейд заявив, що ринок повнорозмірних пікапів є надзвичайно прибутковим і приносить прибуток бізнесу запасних частин і сервісного обслуговування.

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Nissan планує зосередитися на створенні нової електричної моделі, яка за розмірами буде порівнянна з Nissan Navara та Frontier. Остання продавалася в США у 2022 набагато краще. Пікапу навіть вдалося зайняти 9 місце в списку моделей, що найбільше продаються на ринку минулого року.

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